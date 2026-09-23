Veștea îl susține pe Mureșan: Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că și un alt membru al PNL poate conduce Guvernul

„România are nevoie de un Guvern legitim. Nu de improvizații, nu de calcule personale, nu de experimente politice prelungite la nesfârșit. De aceea, consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul care va fi prezentat de premierul desemnat, Siegfried Mureșan”, a transmis Veștea miercuri, într-o postare pe Facebook.

Liberalul consideră că PNL trebuie să își asume guvernarea „cu toate atribuțiile, obligațiile și responsabilitățile” și afirmă că un Guvern condus de un premier liberal ar putea oferi stabilitate și sprijin administrațiilor locale.

„Semn îmbucurător pentru democrația din PNL”

Veștea face referire și la Ilie Bolojan, despre care spune că a acceptat în cele din urmă ca un alt liberal să conducă Guvernul.

„Este, desigur, un semn îmbucurător pentru democrația internă din Partidul Național Liberal faptul că domnul Ilie Bolojan a acceptat, în cele din urmă, că și un alt membru al PNL, în afară de domnia sa, poate conduce Guvernul României”, a scris Veștea.

El susține că, dacă în luna iunie ar fi fost acceptat un alt premier liberal, România ar fi putut evita „luni de instabilitate politică” și o parte din incertitudinea economică.

„Dar timpul pierdut nu mai poate fi recuperat prin explicații. Poate fi recuperat doar prin decizii responsabile”, afirmă Veștea.

Guvernul Veștea a picat în Parlament

Mesajul vine în aceeași zi în care Siegfried Mureșan a anunțat că nominalizarea sa pentru funcția de premier este susținută oficial de PNL, USR și UDMR. Mureșan a precizat că discută și cu PSD și cu grupul parlamentar al minorităților naționale.

Mesajul lui Veștea vine la trei luni după ce Guvernul pe care îl propusese în iunie nu a obținut voturile necesare pentru învestire, fiind susținut atunci de 189 de parlamentari.