Oficial. Guvernul Veștea a picat cu 189 voturi „pentru” și 23 „împotrivă”

Potrivit rezultatelor oficiale prezentate în Parlament de Vasile Blaga, din numărul total de deputați și senatori, 464, au fost prezenți 287.

Au fost exprimate 212 voturi, din care 189 „pentru” și 23 „împotrivă”.

„Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, minim 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalui de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție”, a spus Vasile Blaga.