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„E evident că nu își dorește să fie prim-ministru”: Grindeanu susține că l-a așteptat în zadar pe Siegfried Mureșan

Liderul PSD Sorin Grindeanu a afirmat că l-a așteptat miercuri pe Siegfried Mureșan, împreună cu un plan de guvernare, însă premierul desemnat nu a apărut. „E evident că nu își dorește să fie prim-ministru”, a transmis social-democratul.
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Ioana Târziu
23 sept. 2026, 17:40, Politic
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Tot ceea ce am spus mai devreme se dovedește a fi adevărat. Din perspectiva noastră, în acest moment, e evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru”, a declarat miercuri Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat jurnaliștilor că l-a așteptat pe premierul desemnat în prima parte a zilei la biroul de la Camera Deputaților, iar în a doua parte a zilei la sediul PSD. Social-democratul a adăugat că a așteptat chiar și un format electronic al planului de guvernare.

„Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar mă așteptam să fie cel puțin în linii mari să avem acest program de guvernare”, a spus Grindeanu.

„Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două, trei ore, anume faptul că noi credem că nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul”, a adăugat el.

Liderul PSD i-a mai cerut o dată lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul, deoarece „dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile ne-a tratat, nu are cum să obțină voturile PSD în acest mod”.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, programul politic al lui Siegfried Mureșan e „legat de înjurături la adresa Partidului Social-Democrat”.

„N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente, eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare”, a continuat liderul PSD.

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