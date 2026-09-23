Prima pagină » Politic » Surpriză la micul-dejun, la New York. Eugen Tomac s-a întâlnit cu președintele Finlandei

Surpriză la micul-dejun, la New York. Eugen Tomac s-a întâlnit cu președintele Finlandei

Eugen Tomac s-a întâlnit miercuri, la New York, cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Întâlnirea nu a făcut parte, potrivit lui Tomac, din programul oficial, cei doi întâlnindu-se la micul-dejun.
Surpriză la micul-dejun, la New York. Eugen Tomac s-a întâlnit cu președintele Finlandei
Sursa foto: Instagram/tomaceugen
Oana Antipa
23 sept. 2026, 18:20, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Eugen Tomac a relatat episodul într-o postare publicată pe Instagram, în care a atras atenția că, dincolo de reuniunile și discuțiile programate în timpul Adunării Generale a ONU, apar și întâlniri informale.

„Pe lângă reuniunile oficiale din marja Adunării Generale a ONU, există și întâlniri care nu apar în agendă. Uneori, te întâlnești cu președintele Finlandei la micul-dejun”, a scris Eugen Tomac.

Acesta a publicat și o fotografie alături de Alexander Stubb, căruia i-a transmis, în limba engleză, că s-a bucurat să îl întâlnească personal.

„It was a pleasure to meet you in person, Mr. President!”, a scris Tomac, etichetând contul președintelui finlandez.

Alexander Stubb conduce delegația Finlandei la ONU

Alexander Stubb se află la New York în perioada 20 – 24 septembrie, unde conduce delegația Finlandei la săptămâna la nivel înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Programul anunțat de Președinția Finlandei include mai multe reuniuni la nivel de șefi de stat și de guvern și întâlniri bilaterale.

Președintele finlandez a susținut marți discursul național în cadrul dezbaterilor generale ale ONU, intervenție construită în jurul raportului dintre cooperare și conflict și al deteriorării încrederii în regulile și instituțiile internaționale.

Eugen Tomac se află în aceste zile la New York în delegația care îl însoțește pe președintele Nicușor Dan la reuniunile ONU. El a participat și la întâlnirea șefului statului cu foști ambasadori americani în România, între care Adrian Zuckerman, Kathleen Kavalec și Hans Klemm.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan
Gandul
Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Prime de 32.000.000 de euro neplătite de stat de doi ani sportivilor români, printre ei campioni europeni și mondiali
Libertatea
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia