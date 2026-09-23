Surpriză la micul-dejun, la New York. Eugen Tomac s-a întâlnit cu președintele Finlandei

Eugen Tomac a relatat episodul într-o postare publicată pe Instagram, în care a atras atenția că, dincolo de reuniunile și discuțiile programate în timpul Adunării Generale a ONU, apar și întâlniri informale.

„Pe lângă reuniunile oficiale din marja Adunării Generale a ONU, există și întâlniri care nu apar în agendă. Uneori, te întâlnești cu președintele Finlandei la micul-dejun”, a scris Eugen Tomac.

Acesta a publicat și o fotografie alături de Alexander Stubb, căruia i-a transmis, în limba engleză, că s-a bucurat să îl întâlnească personal.

„It was a pleasure to meet you in person, Mr. President!”, a scris Tomac, etichetând contul președintelui finlandez.

Alexander Stubb conduce delegația Finlandei la ONU

Alexander Stubb se află la New York în perioada 20 – 24 septembrie, unde conduce delegația Finlandei la săptămâna la nivel înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Programul anunțat de Președinția Finlandei include mai multe reuniuni la nivel de șefi de stat și de guvern și întâlniri bilaterale.

Președintele finlandez a susținut marți discursul național în cadrul dezbaterilor generale ale ONU, intervenție construită în jurul raportului dintre cooperare și conflict și al deteriorării încrederii în regulile și instituțiile internaționale.

Eugen Tomac se află în aceste zile la New York în delegația care îl însoțește pe președintele Nicușor Dan la reuniunile ONU. El a participat și la întâlnirea șefului statului cu foști ambasadori americani în România, între care Adrian Zuckerman, Kathleen Kavalec și Hans Klemm.