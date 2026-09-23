Președintele Iranului îi răspunde lui Trump de la tribuna ONU: „Nu ne vom pleca niciodată capul”

Liderul iranian a transmis în același timp că Teheranul rămâne pregătit pentru dialog și negocieri, însă nu va accepta „limbajul forței”, potrivit The Guardian.

Masoud Pezeshkian și-a folosit discursul de la New York pentru a răspunde direct declarațiilor făcute marți de președintele american Donald Trump și pentru a prezenta poziția Teheranului în conflictul cu Statele Unite.

Liderul iranian a respins caracterizarea Iranului drept stat terorist și a susținut că, dimpotrivă, iranienii au fost victime ale terorismului. El a acuzat Statele Unite și Israelul pentru victimele civile ale conflictului și a afirmat că acțiunile militare iraniene au avut caracter defensiv.

În timpul acestei părți a intervenției, delegația Statelor Unite a părăsit sala Adunării Generale, potrivit relatării The Guardian.

„Iranul nu poate fi făcut să se predea”

Pezeshkian a adoptat un ton categoric atunci când s-a referit la presiunile militare și economice exercitate asupra țării sale.

„Au testat puterea și fermitatea Iranului și au învățat că Iranul nu poate fi făcut să se predea”, a declarat președintele iranian.

El a susținut că Iranul nu a declanșat războiul și că țara sa rămâne angajată în favoarea negocierilor, dar este pregătită să se apere.

„Ne impun războiul, dar am demonstrat că nu ne este frică să luptăm, de un război care este defensiv prin natura sa, și ne vom apăra iubitul Iran, patria noastră, până la ultima suflare”, a spus Pezeshkian.

Liderul de la Teheran a criticat și ceea ce consideră a fi un dublu standard în privința programelor nucleare din Orientul Mijlociu, indicând Israelul și inspecțiile aplicate Iranului.

Mesaj direct pentru Trump: „Nu ne vom pleca niciodată capul”

Spre finalul discursului, Pezeshkian i s-a adresat direct președintelui american și a afirmat că sancțiunile și presiunile suplimentare nu vor determina Iranul să renunțe la poziția sa.

„Trebuie să știe că rezistența poporului iranian nu va face decât să crească în fața sancțiunilor, a presiunilor sporite și a intimidării sporite. Nu ne vom pleca niciodată capul și nu vom îngenunchea”, a declarat liderul iranian.

În același timp, mesajul său a lăsat deschisă posibilitatea continuării demersurilor diplomatice.

„Trebuie să fie înțeles de domnul Trump și de cei care încearcă să ne intimideze că suntem pregătiți pentru dialog, diplomație și negocieri, fără să acceptăm limbajul forței”, a afirmat Pezeshkian.

Iranul susține că nu urmărește obținerea armei nucleare

Programul nuclear iranian a reprezentat o altă temă centrală. Pezeshkian a susținut că Teheranul urmărește utilizarea tehnologiei nucleare în scopuri pașnice și nu pentru dezvoltarea armelor.

„Spunem clar: fără arme nucleare și fără limitări asupra tehnologiei nucleare pașnice”, a declarat președintele Iranului.

Pezeshkian a abordat și situația din Strâmtoarea Ormuz, avertizând că extinderea războiului nu va aduce securitate în regiune. Totodată, el a vorbit despre conflictul israeliano-palestinian, descriind situația palestinienilor drept o problemă nerezolvată a comunității internaționale.

„Nu putem vorbi despre pace ignorând Palestina. O pace durabilă în Asia de Vest este imposibilă fără dreptate pentru Palestina”, a afirmat liderul iranian.

Discursul a venit la o zi după ce Donald Trump a avertizat, tot de la tribuna ONU, că ar putea recurge la o escaladare severă împotriva Iranului dacă nu va fi încheiat un acord. În paralel cu schimbul public de mesaje, oficiali americani și iranieni au purtat la New York discuții indirecte, prin intermediari, în încercarea de a identifica o posibilă cale diplomatică.