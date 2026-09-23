Prințul Harry trage un semnal de alarmă: Noul pericol din mediul online este mai grav decât rețelele sociale

Tehnologia este mai persuasivă, mai intimă și mai puternică. Inteligența artificială învață cum să intre în relațiile noastre. Nu vrea doar atenția ta, vrea atașamentul tău”, a declarat ducele de Sussex, potrivit AP.

În 2024, Harry a tras un semnal de alarmă la CGI cu privire la modul în care rețelele sociale au contribuit la o „epidemie” de anxietate, depresie și izolare socială în rândul tinerilor din prezent. Harry și soția sa, Meghan, au anunțat atunci înființarea The Parents Network, prin intermediul fundației lor, Archewell.

Harry a spus că The Parents Network a făcut progrese, dar că evoluțiile tehnologice au făcut o luptă deja „în urcare” și mai dificilă.

„Există semnale majore că familiile, tinerii, experții și activiștii au reușit în sfârșit să trezească instituțiile în fața realității că această tehnologie poate provoca daune. Dar interdicțiile, înțelegerile și despăgubirile sunt soluții incomplete”, a spus Harry.

Prima apariție publică a lui Harry în SUA după întoarcerea în Anglia

Miercuri a fost prima apariție publică a prințului Harry în Statele Unite după ce el și familia sa s-au întors în Anglia în august, pentru o ședere mai lungă.

Fosta secretară de stat Hillary Clinton a discutat, de asemenea, despre potențialele pericole ale inteligenței artificiale la conferință și a adăugat că abordarea riscurilor prin acorduri internaționale este un subiect pe care președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping ar trebui să îl discute în această săptămână.