Ponderea cetățenilor străini în rândul prizonierilor capturați de Ucraina a crescut de la 7% la sfârșitul lunii decembrie 2025 la 10% în septembrie 2026, potrivit datelor publicate miercuri de proiectul „Vreau să trăiesc”, preluate de Current Time.

Proiectul, lansat de autoritățile ucrainene prin Statul Major de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, oferă militarilor ruși și celor care luptă de partea Rusiei posibilitatea de a se preda forțelor ucrainene.

Conform acelorași date, în primele nouă luni ale acestui an, Ucraina a capturat mai mulți cetățeni străini care luptau de partea Rusiei decât în întregul an 2025. Printre aceștia se numără cetățeni din Argentina, Panama, Paraguay, Peru, Honduras, Vietnam și Mongolia, precum și din alte state.

Aproape 29.000 de străini ar fi semnat contracte cu Ministerul rus al Apărării

Autoritățile ucrainene susțin că au identificat aproape 29.000 de cetățeni străini care au semnat contracte cu Ministerul rus al Apărării de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

„Rusia le spune cetățenilor săi povești despre cum întreaga lume luptă împotriva lor. Între timp, adună oameni din întreaga lume pentru a-i trimite să moară pentru dorința lui Putin de a bombarda orașele ucrainene”, spun reprezentanții ucraineni.

Rusia a intensificat recrutarea cetățenilor străini

Ucraina a semnalat în repetate rânduri recrutarea cetățenilor străini de către Rusia. În aprilie, serviciul ucrainean de informații militare a transmis că Ministerul rus al Apărării intenționa să recruteze aproximativ 18.500 de cetățeni străini în cursul anului 2026.

Potrivit Kievului, autoritățile ruse efectuaseră verificări privind numărul bărbaților străini cu vârste între 18 și 60 de ani aflați pe teritoriul țării, iar recrutarea urma să se desfășoare prin 97 de centre de selecție pentru serviciul militar, pe bază de contract.

Mii de dolari străinilor care se înrolează Pentru atragerea recruților, Rusia oferă stimulente financiare importante. Cetățenii străini care încheie un contract de cel puțin un an pot beneficia de o plată federală unică de 400.000 de ruble (aproximativ 4.760 de dolari), la care se pot adăuga stimulente regionale și salariul lunar.

La plata federală se pot adăuga bonusuri oferite de regiunea rusească în care este încheiat contractul, astfel că suma acordată pentru încheierea contractului poate ajunge la câteva milioane de ruble.