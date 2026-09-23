OpenAI oferă Ucrainei un sistem de apărare împotriva atacurilor cibernetice, bazat pe inteligența artificială

Potrivit Echipei de răspuns la incidente cibernetice din Ucraina (CERT-UA), echipa națională de răspuns la incidente cibernetice, țara a înregistrat aproape 6.000 de atacuri anul trecut.
Conform BBC, sistemul oferit de OpenAI, Daybreak, este capabil să identifice rapid punctele slabe ale sistemelor digitale și să ajute la dezvoltarea de soluții.
Conform acordului, Ucraina va avea acces la modelul avansat GPT 5.6 Sol al OpenAI.
George Osborne, fost cancelar al Marii Britanii și actualul șef al OpenAI pentru țări, a declarat că „protejarea infrastructurii civile înseamnă apărarea acesteia împotriva atacurilor fizice și digitale”. Astfel, „oamenii să poată continua să trăiască, să muncească și să acceseze servicii esențiale”.
Rafe Pilling, director senior al departamentului de informații privind amenințările de la o firma de securitate cibernetică, a declarat că operațiunile cibernetice ofensive rusești au fost „o componentă cheie” a agresiunii Kremlinului împotriva Ucrainei din 2014.
„Orice inițiativă care consolidează eforturile de apărare cibernetică ale Ucrainei, deja extrem de capabile, dar puternic împovărate, este o evoluție binevenită și ar putea oferi un multiplicator valoros de forță”, a adăugat el.
Jamie MacColl, cercetător senior specializat în domeniul cibernetic la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), a declarat pentru BBC că firmele de tehnologie occidentale sprijină Ucraina de ceva vreme. Parțial din motive altruiste, dar și pentru că obțin date și informații foarte valoroase dintr-un conflict activ.
„Având în vedere acest lucru, nu este surprinzător faptul că OpenAI oferă acum și servicii de securitate cibernetică defensivă”, a spus el.
El a considerat că accesul la Daybreak ar fi util, mai ales având în vedere volumul atacurilor cibernetice rusești care vizează țara.
Totuși, el a menționat că Ucraina avea deja acces la instrumentele de inteligență artificială furnizate de concurenții OpenAI, precum Google.
Abilitățile cibernetice ale celor mai recente și puternice modele de inteligență artificială pot fi un avantaj pentru apărătorii cibernetici, dar aceleași abilități pot fi folosite și pentru atac.
Identificarea punctelor slabe ale sistemelor, de exemplu, este utilă atât pentru apărătorii care doresc să blocheze hackerii, cât și pentru atacatorii care caută modalități de a se infiltra într-o organizație, potrivit sursei citate.