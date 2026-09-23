OpenAI oferă Ucrainei un sistem de apărare împotriva atacurilor cibernetice, bazat pe inteligența artificială

Potrivit Echipei de răspuns la incidente cibernetice din Ucraina (CERT-UA), echipa națională de răspuns la incidente cibernetice, țara a înregistrat aproape 6.000 de atacuri anul trecut.

Ce beneficii aduce sistemul

Conform BBC, sistemul oferit de OpenAI, Daybreak, este capabil să identifice rapid punctele slabe ale sistemelor digitale și să ajute la dezvoltarea de soluții.

Conform acordului, Ucraina va avea acces la modelul avansat GPT 5.6 Sol al OpenAI.

George Osborne, fost cancelar al Marii Britanii și actualul șef al OpenAI pentru țări, a declarat că „protejarea infrastructurii civile înseamnă apărarea acesteia împotriva atacurilor fizice și digitale”. Astfel, „oamenii să poată continua să trăiască, să muncească și să acceseze servicii esențiale”.

Rafe Pilling, director senior al departamentului de informații privind amenințările de la o firma de securitate cibernetică, a declarat că operațiunile cibernetice ofensive rusești au fost „o componentă cheie” a agresiunii Kremlinului împotriva Ucrainei din 2014.

„O evoluție binevenită”

„Orice inițiativă care consolidează eforturile de apărare cibernetică ale Ucrainei, deja extrem de capabile, dar puternic împovărate, este o evoluție binevenită și ar putea oferi un multiplicator valoros de forță”, a adăugat el.

Jamie MacColl, cercetător senior specializat în domeniul cibernetic la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), a declarat pentru BBC că firmele de tehnologie occidentale sprijină Ucraina de ceva vreme. Parțial din motive altruiste, dar și pentru că obțin date și informații foarte valoroase dintr-un conflict activ.