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Europa cere acces liber prin Strâmtoarea Ormuz. Teheranul pregătește noi reguli pentru nave

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, cere libera circulație a navelor prin Strâmtoarea Ormuz după încheierea războiului dintre SUA și Iran.
Europa cere acces liber prin Strâmtoarea Ormuz. Teheranul pregătește noi reguli pentru nave
Sursa foto: Wen Xinnian/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
23 sept. 2026, 13:34, Știri externe
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Kallas a discutat la New York cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, despre reluarea negocierilor și redeschiderea completă a uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume, transmite Euronews.

Kallas cere trecere liberă și fără taxe

După întâlnirea cu Araghchi, Kallas a transmis că navele nu ar trebui să plătească taxe pentru traversarea Strâmtorii Ormuz după încheierea conflictului. Ea a subliniat că înainte de război nu existau astfel de taxe și a cerut ca navigația să fie „liberă și neîngrădită” atât prin Ormuz, cât și prin Strâmtoarea Bab al-Mandab, la intrarea în sudul Mării Roșii.

Poziția europeană intră însă în contradicție cu o decizie recentă a parlamentului iranian. Legislativul de la Teheran a aprobat reguli care prevăd amenzi pentru navele ce traversează strâmtoarea fără autorizație. Strâmtoarea Ormuz este o rută strategică pentru transportul maritim, iar restricționarea circulației prin această zonă are implicații asupra comerțului și securității energetice.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Negocierile SUA-Iran continuă la New York

Întâlnirea dintre Kallas și Araghchi a avut loc în timp ce Statele Unite și Iranul purtau negocieri indirecte la New York. Din partea americană au participat Steve Witkoff și Jared Kushner, iar delegația iraniană a fost condusă de Araghchi. Witkoff a declarat că o rundă de discuții s-a încheiat cu succes și că o nouă rundă este așteptată în curând.

Președintele american Donald Trump a declarat în discursul său la Adunarea Generală a ONU că se confruntă cu o „decizie importantă” privind posibilitatea unui acord cu Iranul. Diferențele dintre cele două părți rămân însă considerabile. Kallas a abordat și situația drepturilor omului din Iran. Ea i-a transmis lui Araghchi preocupările europene privind creșterea numărului execuțiilor și al condamnărilor la moarte.

Teheranul acuză Europa de indiferență

Ministrul iranian a acuzat, la rândul său, statele europene de „dublu standard” în privința evoluțiilor din regiune. Teheranul susține că Europa a rămas indiferentă față de acțiunile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului.

Uniunea Europeană insistă că mesajul său la ONU este legat de respectarea dreptului internațional, a Cartei ONU, a suveranității și integrității teritoriale a statelor. În paralel, conflictul are o dimensiune regională tot mai largă. Forțele Houthi sprijinite de Iran și-au intensificat atacurile asupra Arabiei Saudite, deschizând, potrivit Euronews, un al doilea front în conflict.

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