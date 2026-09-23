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Cursa înarmării spațiale se accelerează. Marea Britanie creează o unitate militară pentru a-și apăra sateliții

Marea Britanie își consolidează capacitățile militare din spațiu prin crearea unei noi escadrile a Royal Air Force, destinată protejării sateliților britanici împotriva amenințărilor ostile.
Cursa înarmării spațiale se accelerează. Marea Britanie creează o unitate militară pentru a-și apăra sateliții
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Victor Dan Stephanovici
23 sept. 2026, 12:51, Știri externe
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Noua No. III Space Effects Squadron este prima unitate britanică dedicată intervenției împotriva activităților ostile care vizează interesele Regatului Unit în spațiu, transmite Euronews. Anunțul a fost făcut pe 23 septembrie de Ministerul britanic al Apărării.

De la monitorizarea amenințărilor la acțiune

Noua escadrilă va proteja sateliți esențiali pentru comunicații, navigație, informații și avertizarea în cazul unor atacuri cu rachete. Marea Britanie are deja două unități spațiale. Una monitorizează activitatea din spațiu, iar cealaltă avertizează asupra amenințărilor.

Noua structură are însă un rol diferit. Potrivit Ministerului Apărării, aceasta va putea „perturba, degrada și împiedica” activitățile ostile care vizează sateliții britanici.

Printre tehnologiile avute în vedere se află războiul electronic. Escadrila va putea susține atât operațiuni defensive, cât și operațiuni spațiale ofensive, iar capacitățile sale urmează să fie extinse pe măsură ce noi tehnologii vor intra în serviciu.

Un militar monitorizeaza operațiuni aeriene ale RAF. Imagine ilustrativă. Sursa foto: Facebook/Royal Air Force

Rusia a încercat să bruieze sateliții britanici

Decizia Londrei vine pe fondul preocupărilor privind creșterea activității militare în spațiu. Anul trecut, șeful UK Space Command, generalul-maior Paul Tedman, declara că este „foarte îngrijorat” de tentativele Rusiei de a bruia în mod repetat sateliții militari britanici.

La acel moment, Marea Britanie opera șase sateliți militari dedicați comunicațiilor și supravegherii. Aceștia dispuneau deja de tehnologii pentru contracararea bruiajului. Noul context este legat și de competiția tot mai intensă dintre marile puteri pentru dezvoltarea capacităților militare spațiale.

Noua strategie spațială a Marii Britanii are o destinație defensivă

La începutul lunii septembrie, Marea Britanie și-a publicat noua strategie spațială, susținută de investiții de 7,8 miliarde de lire sterline până în 2030. Documentul tratează spațiul ca pe un domeniu tot mai contestat și pune accent pe protejarea infrastructurii spațiale critice.

Sateliții nu sunt importanți doar pentru armată. Potrivit guvernului britanic, aceștia susțin comunicațiile mobile, prognozele meteo, navigația și serviciile de urgență. Rețelele energetice se bazează, de asemenea, pe sisteme de navigație prin satelit.

Marea Britanie susține că își dezvoltă aceste capacități pentru a-și proteja infrastructura și libertatea de operare în spațiu. Londra afirmă în același timp că rămâne angajată în utilizarea pașnică și sustenabilă a spațiului și exclude testarea distructivă a rachetelor antisatelit.

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