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Grindeanu, despre o posibilă negociere cu AUR: Haideți să ajungem în această situație

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este deschis dialogului cu AUR, fără a confirma însă dacă ar merge personal la sediul partidului condus de George Simion în cazul unor negocieri pentru susținerea unui viitor guvern, așa cum susține că i-a recomandat lui Adrian Veștea.
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Laura Buciu
23 sept. 2026, 18:26, Politic
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Întrebat dacă ar negocia cu George Simion susținerea pentru un guvern condus de PSD și dacă s-ar deplasa la sediul AUR, Grindeanu a răspuns: „Haideți să ajungem în această situație”.

Liderul PSD a precizat însă că el însuși i-a recomandat lui Adrian Veștea, fostul premier desemnat, să meargă la sediul AUR pentru a discuta cu reprezentanții formațiunii pentru susținere.

„Eu i-am recomandat lui Adrian Veștea să meargă la întâlnire la sediul AUR să spună ce își dorește”, a declarat Grindeanu.

Întrebat de ce i-a făcut această recomandare, liderul PSD a răspuns: „Pentru că e normal să ai un dialog”.

Grindeanu a fost întrebat și dacă el însuși ar merge la sediul AUR în cazul unei situații similare. Răspunsul a fost același: „Haideți să ajungem în această situație”.

De altfel, Grindeanu a respins ideea că AUR ar fi un partid extremist: „Eu n-am spus că AUR este un partid extremist. De la mine n-ați auzit așa ceva”.

Declarațiile vin în contextul negocierilor politice pentru formarea unui nou guvern. În prezent, premierul desemnat este Siegfried Mureșan, iar PSD a anunțat că nu va susține prin vot un guvern condus de acesta.

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