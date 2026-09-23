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Ce nu vrea PSD să-și asume? Prim-vicepreședintele partidului îl atacă dur pe Mureșan

Prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu îl critică pe premierul desemnat Siegfried Mureșan și spune că PSD nu își poate asuma „încă un premier” care ar putea face și mai mult rău țării. Pucheanu afirmă că noul guvern ar trebui să fie capabil să creeze bunăstare pentru români.
Ce nu vrea PSD să-și asume? Prim-vicepreședintele partidului îl atacă dur pe Mureșan
Sursă foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
23 sept. 2026, 19:17, Politic
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Pucheanu: „Nu vreau să-mi imaginez” România cu Siegfried Mureșan premier

„Nu vreau să-mi imaginez cam cum ar arăta România cu un premier ca Sigfried Mureșan care abia descoperă tainele administrației locale. Partidul Social-Democrat n-are cum vreodată să-și asume încă un premier care ar putea face și mai rău acestei țări”, a declarat Pucheanu, într-o postare pe Facebook.

Prim-vicepreședintele PSD a criticat și actuala guvernare, afirmând că „guvernul Bolojan 2.0” nu ar avea rezultate.

„Greu de crezut că guvernul Bolojan 2.0, și accentuez pe acest 0 pentru că spune multe, va putea depăși cota celor 0 realizări de până acum”, a spus Pucheanu.

„În momentul de față suntem pe minus”

Pucheanu susține că România nu a reușit să creeze „plus valoare” în ultima perioadă și pune sub semnul întrebării capacitatea lui Siegfried Mureșan de a relansa economia, în condițiile în care acesta ar urma să continue măsurile stabilite de Ilie Bolojan.

„Atâta timp cât preț de mai bine de un an de zile a fost aproape imposibil să creăm plus valoare. Mi-e greu să cred că domnul Sigfried Mureșan, care vrea să urmeze toate măsurile pe care le-a setat deja domnul Bolojan, va putea aduce țara pe un minim de creștere economică, măcar să ajungem la 0, pentru că în momentul de față suntem pe minus. Minus în PIB, minus în cifră de afaceri, minus în fonduri europene atrase”, a afirmat prim-vicepreședintele PSD.

Acesta a cerut o abordare care să țină cont de „imaginea de ansamblu” și a îndemnat ca toată lumea să ajungă „în postura de a vota un guvern care să fie chiar capabil pentru a crea bunăstare pentru români”.

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