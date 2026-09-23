Peiu vede USR sub 5% și SENS în Parlament. Despre SENS: „Gen de Die Linke. O stângă asumat marxistă”

Petrișor Peiu a declarat, miercuri seară, la Gândul, că partidele care au fost la guvernare ar greși dacă ar exclude varianta alegerilor anticipate doar de teama unui scor mare obținut de AUR.

Peiu, unul dintre principalii lideri AUR, a susținut că USR se află pe o tendință descendentă și a avansat scenariul în care formațiunea ar putea chiar să nu mai intre în Parlament la următoarele alegeri.

„Dacă ne uităm la tendința de la USR, pe care o văd toți, este foarte probabil ca în 2028 USR-ul să fie sub (…) 5% și, în schimb, să vină SENS în Parlament”, a declarat Petrișor Peiu.

Peiu compară SENS cu Die Linke: „O stângă din asta asumată”

Întrebat în emisiune despre SENS, Peiu a făcut o comparație cu partidul german Die Linke.

„Un partid al unei doamne, care cred că a și candidat în ultimele rânduri la Primăria Capitalei, Ana Ciceală o cheamă. În fine, un partid de stânga asumată”, a spus Peiu.

Ulterior, după o intervenție a moderatorului despre Germania, senatorul AUR a precizat comparația: „Gen de Die Linke (…) O stângă din asta asumat marxistă, să zic așa. Progresistă”.

Comparația a fost făcută la doar câteva zile după un rezultat electoral important obținut de Die Linke în Germania. Formațiunea de stânga radicală a câștigat alegerile regionale din Berlin din 20 septembrie cu 25,3%, în fața CDU, AfD și SPD. Campania candidatei sale principale, Elif Eralp, s-a concentrat în special pe criza locuințelor și pe propunerea de trecere în proprietate publică a aproximativ 220.000 de locuințe deținute de mari companii imobiliare.

USR, la 8% în ultimul CURS

Cel mai recent sondaj CURS, publicat chiar miercuri, 23 septembrie, creditează AUR cu 34% din intențiile de vot, PSD cu 25%, PNL cu 18%, iar USR cu 8%. UDMR este cotat cu 5%, SOS România cu 3%, iar SENS cu 2%.

O imagine diferită pentru SENS apare însă în sondajul INSCOP realizat între 1 și 7 septembrie.

Raportat la respondenții care au exprimat o preferință pentru un partid, INSCOP măsura AUR la 39,7%, PSD la 18,7%, PNL la 16,3%, USR la 9%, iar SENS la 4,1%.

Diferența devenea mai mică dacă erau luați în calcul numai cei care declarau că vor merge sigur la vot, reprezentând 45% din eșantion. În acest segment, USR era cotat cu 11,4%, iar SENS cu 4,8%, la numai 0,2 puncte procentuale de pragul electoral de 5%.

La ultimele parlamentare, USR a luat peste 12%, iar SENS aproape 3%

La alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, USR a obținut 12,40% la Camera Deputaților și 12,26% la Senat. SENS nu a reușit atunci să treacă pragul electoral, obținând 2,99% la Camera Deputaților și 2,84% la Senat.

SENS este o formațiune care a candidat pentru prima dată la parlamentarele din 2024. Ana Ciceală, fost consilier general al Capitalei din partea USR, a fost ulterior candidata SENS la Primăria Capitalei.

Peiu: Anticipatele ar putea limita pierderile partidelor aflate la guvernare

Petrișor Peiu a legat evoluția din sondaje de discuția privind alegerile anticipate. El a susținut că PSD, PNL și USR ar trebui să privească anticipatele inclusiv ca pe o modalitate de a opri o eventuală scădere electorală.

„Ei se uită mai mult la cât ar câștiga AUR și asta îi deranjează, nu la faptul că s-ar stabiliza ei”, a spus liderul senatorilor AUR.

Peiu a afirmat că, în opinia sa, organizarea mai rapidă a alegerilor le-ar permite partidelor aflate în dificultate „să-și minimalizeze pierderile”, în timp ce amânarea scrutinului până în 2028 ar putea accentua erodarea lor.