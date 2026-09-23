„Siegfried Mureșan pierde timpul degeaba și ține România în instabilitate”. Rogobete, reacție după ce premierul desemnat nu s-a prezentat la discuții cu PSD

Într-o postare încărcată pe contul său de Facebook, Alexandru Rogobete i-a dat dreptate lui Sorin Grindeanu, spunând „așa cum a anticipat președintele PSD, Sorin Grindeanu, lucrurile s-au adeverit”.

Fostul ministru al Sănătății a menționat că Siegfried Mureșan nu s-a prezentat astăzi la discuții.

„Nu a venit cu un program de guvernare, nici măcar în linii mari, și nu a adus argumente serioase pentru care ar trebui votat”, a scris Rogobete.

Potrivit acestuia, „se vede tot mai clar că pierde timpul degeaba și ține România în instabilitate. Dacă își dorea cu adevărat să fie votat, ar fi venit deja cu un plan, ar fi inițiat discuții reale cu PSD și ar fi arătat că înțelege momentul dificil prin care trece țara”.

Alexandru Rogobete a menționat că s-au arătat deschiși și că au „trecut peste atacurile, judecățile și injuriile lor, pentru că România are nevoie de soluții, nu de orgolii”.

„România are nevoie de siguranță, stabilitate și un guvern cu puteri depline. Nu de jocuri politice și timp pierdut”, a conchis Alexandru Rogobete.

Miercuri, Sorin Grindeanu a declarat că l-a așteptat pe premierul desemnat în prima parte a zilei la biroul de la Camera Deputaților, iar în a doua parte a zilei la sediul PSD. Social-democratul a adăugat că a așteptat chiar și un format electronic al planului de guvernare.

„Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două, trei ore, anume faptul că noi credem că nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul”, a adăugat el.