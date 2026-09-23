Hubert Thuma cere votarea Guvernului Mureșan: Fără alte amânări și fără să repetăm greșeala din iunie

Thuma, unul dintre principalii opozanți ai lui Ilie Bolojan în PNL, critică perioada de interimat și negocierile politice care au întârziat formarea unui nou Executiv.

„Țara asta pierde, de peste patru luni, timp prețios și milioane de euro pe zi, în vreme ce unii își fac calcule și refuză orice formulă de guvern și orice tip de negociere, ca și cum timpul ar fi fost gratuit. Doar că nu a fost gratuit, și nu o spun eu, o spun cifrele”, afirmă Thuma, miercuri, pe Facebook.

Președintele CJ Ilfov invocă estimarea patronatelor IMM, potrivit căreia costul blocajului ajunge la aproape 64 de milioane de euro pe zi, precum și revizuirea prognozei de inflație pentru finalul anului, de la 3% la 6,1%.

„Analiștii internaționali ne anunță și o „creștere” economică de minus 0,7% în 2026, iar agențiile de rating ne țin pe ultima treaptă dinainte de junk, probabil ca să nu ne plictisim. Interimatul nu a creat toate aceste probleme, dar le-a prelungit, le-a adâncit și le-a scumpit”, spune Thuma.

Critici pentru întârzierea formării Guvernului

„Nota de plată o achită românii, care au tot strâns cureaua până au ajuns la ultima gaură. Au făcut economii, au amânat cumpărături, planuri și investiții”, spune liberalul.

Thuma susține că efectele blocajului nu sunt suportate doar de populație, ci și de mediul de afaceri. Acesta afirmă că, în primele șase luni ale anului, 3.855 de firme au intrat în insolvență, cel mai mare număr din ultimii opt ani.

„Nu le mai putem cere să plătească și prețul unei încăpățânări politice”, afirmă Thuma.

Președintele CJ Ilfov amintește și de negocierile din iunie, când Adrian Veștea ar fi fost, în opinia sa, „un premier foarte bun”, dar „parlamentarii liberali au preferat să nu voteze un premier liberal”.

„Așa s-a pierdut ocazia de a încheia interimatul încă din vară. Iar câțiva dintre noi am fost sancționați, culmea, tocmai pentru că am încercat să instalăm acel guvern”, spune Thuma.

„Exact discuțiile pentru care noi am fost sancționați”

Thuma face referire și la actualele negocieri dintre Ilie Bolojan și PSD pentru susținerea Guvernului Mureșan, despre care spune că reprezintă exact tipul de discuții pentru care unii liberali au fost sancționați în trecut.

„Astăzi, domnul Bolojan discută cu PSD ca să strângă voturile pentru guvernul Mureșan. Sunt exact discuțiile pentru care noi am fost sancționați, doar că între timp au devenit, se pare, o dovadă de responsabilitate. Nu voi cere sancțiuni, nu e stilul meu. Mă bucur doar că discuțiile au loc, chiar dacă cu patru luni întârziere”, declară Thuma.

Thuma cere PNL să rămână la guvernare

Președintele CJ Ilfov cere votarea noului Executiv fără noi amânări și susține că PNL trebuie să participe la guvernare.

„Guvernul trebuie votat, fără alte amânări și fără să repetăm greșeala din iunie. Un partid cu peste 1.000 de primari nu poate sta pe margine când se decide pentru România. Locul PNL este la guvernare, nu în tribună”, conchide Hubert Thuma.