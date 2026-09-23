Siegfried Mureșan: „România intră într-o nouă etapă de creștere economică și dezvoltare”. Ce promite pentru viitorul Guvern

Mureșan: Construim pe bazele puse de Guvernul Bolojan

Siegfried Mureșan spune că noul Guvern va continua măsurile luate de Cabinetul condus de Ilie Bolojan și va urmări creșterea economică, crearea de locuri de muncă și majorarea nivelului de trai.

„România intră într-o nouă etapă de creștere economică și dezvoltare. Am prezentat astăzi principalele idei ale Programului de Guvernare cu care vom merge în fața Parlamentului.Vom construi pe bazele solide puse de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care a stabilizat economia și a protejat fondurile europene, și vom duce România într-o nouă etapă de creștere economică, de creare de locuri de muncă și de creștere a nivelului de trai”, a transmis premierul desemnat, pe Facebook.

Programul prevede protejarea veniturilor, indexarea pensiilor și a alocațiilor și reducerea treptată a poverii fiscale asupra muncii.

„Păstrarea cotei unice, fără impozite noi în 2027, și reguli fiscale predictibile pentru oameni și companii” se numără, de asemenea, printre măsurile prezentate de Mureșan.

Investiții în energie și infrastructură

În program sunt prevăzute măsuri pentru simplificarea serviciilor publice prin reducerea birocrației și digitalizarea administrației, dar și pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale, investiții în educație și sprijinirea familiilor, copiilor și tinerilor.

În energie, obiectivul este reducerea facturilor prin investiții în producție, rețele și capacități de stocare.

„Facturi mai mici prin investiții în producția de energie, în rețele și în capacități de stocare”, este una dintre măsurile incluse în program.

Guvernul Mureșan își propune, de asemenea, finalizarea marilor proiecte de infrastructură și atragerea a cel puțin 10 miliarde de euro anual din fonduri europene pentru dezvoltarea României.

Printre priorități se află și susținerea companiilor care investesc, produc și creează locuri de muncă în România.

„Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public”

Siegfried Mureșan spune că viitorul Guvern va acorda o atenție deosebită modului în care sunt cheltuiți banii publici și susține că statul trebuie să continue să se adapteze după efortul de stabilizare din ultimul an.

„Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public. Știm că oamenii au dus greul efortului de stabilizare din ultimul an. Este firesc ca și statul să continue să se adapteze, să devină mai eficient și să ofere servicii mai bune”, a declarat Mureșan.

În încheiere, premierul desemnat spune că „vrem un stat modern, care respectă munca oamenilor, folosește cu grijă fiecare leu și lucrează în fiecare zi pentru cetățeni”.