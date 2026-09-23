Planul Guvernului Mureșan pentru Interne: o singură Poliție Națională și o nouă autoritate pentru pașapoarte, permise și înmatriculări

Reorganizarea propusă pentru Ministerul Afacerilor Interne este una dintre cele mai ample schimbări instituționale din program. Poliția Română, Poliția de Frontieră și partea operativă a Inspectoratului General pentru Imigrări – responsabilă de controlul legalității șederii, combaterea migrației ilegale și a exploatării prin muncă – ar urma să fie integrate într-o singură structură denumită Poliția Națională.

Poliția și Jandarmeria, cu atribuții mai clar delimitate

Programul prevede și o delimitare mai strictă a atribuțiilor între viitoarea Poliție Națională și Jandarmerie.

Poliția ar urma să se ocupe de menținerea ordinii publice curente, prevenirea și combaterea criminalității, poliția judiciară și relația permanentă cu comunitățile.

Jandarmeria ar urma să asigure ordinea la evenimente publice de amploare și să intervină pentru restabilirea acesteia atunci când este tulburată. Tot Jandarmeriei i-ar reveni protecția obiectivelor și transporturilor speciale și sprijinirea celorlalte structuri ale statului în situații de criză sau urgență.

Planificarea misiunilor, dispecerizarea și utilizarea resurselor ar urma să fie coordonate prin mecanisme comune, cu obiectivul declarat de a elimina dublarea capacităților.

Pașapoartele, permisele și înmatriculările, sub aceeași autoritate

O a doua schimbare majoră privește serviciile administrative cu care milioane de cetățeni interacționează direct.

Programul propune înființarea unei Autorități Naționale pentru Servicii Publice, în care să fie reunite pașapoartele, evidența persoanelor, permisele și înmatriculările, dar și partea administrativă a Inspectoratului General pentru Imigrări, inclusiv documentele de ședere și avizele de angajare și detașare.

Noua structură ar urma să funcționeze după principiul „o singură dată, un singur ghișeu, un singur cont digital”. Cetățenii și firmele ar trebui să aibă acces la o platformă comună pentru depunerea cererilor, programări, plăți și urmărirea stadiului solicitărilor.

Documentul nu precizează, în forma consultată de Mediafax, când ar urma să devină operațională noua autoritate sau cum vor fi reorganizate actualele structuri teritoriale.

Mai puțini șefi și servicii administrative puse la comun

Și aparatul central al Ministerului de Interne ar urma să fie restructurat.

Programul prevede un audit funcțional, urmat de reducerea nivelurilor ierarhice, comasarea structurilor cu atribuții similare și diminuarea numărului de funcții de conducere.

Serviciile de suport – financiar-contabil, logistică, achiziții, resurse umane, administrarea patrimoniului și serviciile IT comune – ar urma să fie concentrate în centre de servicii partajate pentru structurile ministerului.

Siegfried Mureșan este în prezent premier desemnat și negociază programul de guvernare cu partidele care îl susțin. El a prezentat miercuri principalele direcții ale programului, iar forma finală urmează să fie prezentată înaintea votului de învestitură din Parlament.

Șansele ca guvernul său să treacă sunt în acest moment reduse. În lipsa susținerii PSD, acesta ar avea nevoie de câteva zeci de voturi de la AUR sau grupurile mai mici din Parlament.

Programul aflat în lucru poate suferi modificări înainte de asumarea variantei finale de către Cabinetul Mureșan.