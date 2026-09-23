ANAF ar putea da „notă” fiecărui contribuabil. e-Factura, SAF-T și casele de marcat, corelate într-o singură platformă. Cum vrea Guvernul Mureșan să schimbe controalele

Reforma ANAF este una dintre măsurile prin care viitorul Guvern își propune să crească veniturile statului fără introducerea unor impozite noi. Documentul prevede centralizarea analizei de risc și stabilirea unui „scor de risc pentru fiecare contribuabil”, pe baza informațiilor pe care administrația fiscală le primește deja prin sistemele sale digitale.

e-Factura, SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale, puse să „vorbească” între ele

Potrivit programului, ANAF va avea o platformă integrată care va corela informațiile provenite din e-Factura, declarațiile SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale.

Ținta prevăzută pentru funcționarea sistemului este 30 iunie 2027.

Schimbarea ar urma să modifice și modul în care sunt selectați contribuabilii pentru control. Controalele operative și inopinate ar trebui să pornească de la profilul de risc și să fie precedate, acolo unde este posibil, de verificări documentare efectuate la distanță.

În prezent, sistemele pe care Guvernul vrea să le coreleze sunt deja utilizate separat. ANAF arată, de exemplu, că SAF-T funcționează prin declarația D406, iar instituția a lansat în august 2026 inclusiv aplicații prin care contribuabilii își pot verifica datele raportate.

În raportul ANAF pentru primul semestru din 2025, administrația fiscală indica peste un miliard de facturi procesate prin e-Factura de la implementarea sistemului, peste 1,5 milioane de declarații SAF-T depuse și peste 600.000 de case de marcat conectate.

Registrul unic de control ar urma să dispară în forma actuală

Programul propune și înlocuirea Registrului unic de control cu o soluție digitală care să păstreze istoricul controalelor efectuate la fiecare contribuabil. Informațiile ar urma să fie folosite inclusiv pentru evitarea controalelor repetitive.

Spațiul Privat Virtual ar urma, la rândul său, să devină punctul unic de interacțiune dintre contribuabil și ANAF, cu situația fiscală consolidată, notificări automate atunci când sunt identificate neconcordanțe și mai multe canale digitale de comunicare.

Programul mai prevede reorganizarea ANAF, inclusiv coordonarea unitară a activităților de control, colectare și trezorerie și ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere teritoriale.

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