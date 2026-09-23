Lucrările de modernizare a liniei de cale ferată București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră au ajuns la un stadiu fizic de 15%, potrivit CFR Infrastructură. Contractul de 2,108 miliarde de lei fără TVA este derulat de asocierea RailWorks, formată din Arcada Company și Alstom Transport, și include electrificarea liniei, modernizarea semnalizării și implementarea ERTMS Nivel 2.

Lucrările de pe șantier au ajuns la 15%

CFR Infrastructură anunță că stadiul fizic al lucrărilor pe tronsonul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră a ajuns la 15%, la 14 septembrie 2026.

Pe șantier sunt în desfășurare lucrări de pregătire și nivelare a platformei feroviare, așternere și compactare a straturilor de agregate, precum și lucrări pentru structurile din beton. Acestea includ săpături, armături și cofraje.

Investiția reprezintă Lotul 2 al proiectului „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”.

Contractul are o valoare de 2,108 miliarde de lei, fără TVA, și este executat de asocierea RailWorks, formată din Arcada Company, în calitate de lider al asocierii, și Alstom Transport.

O investiție de peste 2,1 miliarde de lei pentru 93,45 kilometri de cale ferată

Contractul are o valoare de 2,108 miliarde de lei fără TVA.

Proiectul în care este implicată Arcada Company vizează modernizarea a 93,45 kilometri de linie feroviară simplă, pe traseul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

Lucrările sunt mult mai ample decât o simplă reabilitare a căii ferate. Proiectul include:

modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii ferate;

electrificarea întregului traseu;

modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații;

implementarea sistemului ERTMS Nivel 2 ;

instalarea sistemelor ETCS Nivel 2 și GSM-R;

dublarea liniei pe sectorul Daia – Frătești, pe aproximativ 4,2 kilometri;

construirea unui viaduct de aproximativ 323 de metri la Daia ;

reabilitarea podurilor și podețelor;

modernizarea clădirilor și peroanelor din stații;

construirea substațiilor de tracțiune de la Jilava și Frătești;

lucrări pentru protecția mediului și asigurarea conectivității ecologice.

Viaductul de la Daia este una dintre lucrările importante ale proiectului. Acesta este necesar într-o zonă cu teren instabil și va contribui la realizarea unui traseu adaptat inclusiv cerințelor pentru transportul feroviar de marfă.

CFR SA a emis la 22 septembrie 2025 ordinul administrativ de începere a activității de proiectare pentru Lotul 2.

Contractul are o durată totală de 36 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării și 30 de luni execuției.

Finanțarea este asigurată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF 2021–2027, cu cofinanțare de la bugetul de stat.

Pentru proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare dintre București Nord și Giurgiu Nord Frontieră, Comisia Europeană a aprobat o valoare eligibilă de aproximativ 498,4 milioane de euro.

După finalizarea modernizării, viteza maximă proiectată pentru trenurile de pasageri va putea ajunge la 160 km/h.

Arcada execută lucrările civile, Alstom se ocupă de electrificare și semnalizare

În cadrul asocierii RailWorks, Arcada Company are rolul de lider și este implicată în lucrările de construcții civile și infrastructură.

Alstom Transport este responsabil pentru componentele de electrificare și pentru sistemele moderne de semnalizare și control al traficului, inclusiv ERTMS Nivel 2.

Proiectul urmărește astfel transformarea actualei conexiuni București–Giurgiu într-o linie electrificată și interoperabilă cu rețeaua feroviară europeană.

Legătura feroviară cu Bulgaria va fi închisă în 2027, circulația ar urma să fie reluată în 2028

Modernizarea va necesita și o întrerupere temporară a circulației feroviare internaționale prin Giurgiu.

Legătura feroviară dintre Giurgiu și Ruse urmează să fie închisă complet între 5 aprilie și 13 decembrie 2027, perioadă în care trenurile de călători și de marfă nu vor putea traversa Podul Prieteniei.

Traficul internațional va trebui redirecționat pe rute alternative în perioada lucrărilor.

Închiderea este necesară pentru executarea lucrărilor de modernizare și electrificare a tronsonului București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

Potrivit estimărilor actuale ale CFR Infrastructură, circulația feroviară pe tronsonul modernizat ar urma să fie redeschisă complet în septembrie 2028.

Astfel, închiderea din 2027 reprezintă o etapă temporară a unui proiect mai amplu, care urmărește transformarea conexiunii București – Giurgiu într-o rută feroviară modernă și electrificată.

O rută strategică pentru România și Bulgaria

Importanța proiectului depășește traficul feroviar dintre București și Giurgiu. Linia face parte din rețeaua europeană TEN-T și asigură legătura României cu Bulgaria prin Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse.

De aici, ruta se conectează la rețeaua feroviară bulgară și la coridoarele care duc către Grecia și Turcia, ceea ce îi conferă o importanță deosebită pentru transportul internațional de marfă.

Modernizarea este menită să crească atât capacitatea, cât și eficiența acestei conexiuni. Electrificarea permite operarea trenurilor electrice pe întregul traseu, în timp ce ERTMS și celelalte sisteme de semnalizare vor permite un management mai eficient și mai sigur al traficului.

Dublarea liniei pe sectorul Daia – Frătești și lucrările de artă prevăzute în proiect sunt, de asemenea, importante pentru creșterea capacității traseului și pentru adaptarea acestuia la cerințele transportului feroviar european.

București – Giurgiu, prima cale ferată din România

Linia București – Giurgiu are și o semnificație istorică: este prima cale ferată construită în România, inaugurată în 1869.

Conexiunea a trecut printr-o perioadă de aproape două decenii în care circulația directă dintre București și Giurgiu a fost întreruptă, după prăbușirea podului de la Grădiștea.

Prima etapă a modernizării a vizat sectorul Vidra – Comana, inclus în Lotul 1 al proiectului. Aici au fost reconstruite podul peste râul Argeș de la Grădiștea și cei 12,02 kilometri de cale ferată.

Circulația feroviară directă București – Giurgiu a fost reluată la 1 iunie 2024, după aproximativ 19 ani de întrerupere.

Acum, proiectul din Lotul 2 trebuie să ducă mai departe modernizarea până la frontiera cu Bulgaria. La final, între Capitală și Giurgiu Nord Frontieră va exista o infrastructură feroviară electrificată, cu ERTMS, o capacitate mai mare și viteze de circulație semnificativ superioare celor de pe actuala linie.