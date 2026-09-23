Franklin Templeton se retrage din procesul de selecție pentru un nou mandat ca administrator al Fondului Proprietatea. Care sunt motivele

Franklin Templeton administrează Fondul Proprietatea de 16 ani, dar în luna februarie, Adunarea Generală a Acționarilor Fondului a decis să nu aprobe un nou mandat de patru ani pentru actualul administrator al Fondului Proprietatea, ci doar unul temporar

Unul dintre cei mai importanți emitenți de pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București – unde a fost listat în urmă cu 15 ani

Capitalizarea bursieră a Fondului Proprietatea era, la ora publicării, de 1,96 milioarde de lei, în scpdere de la nivelul de 2,25 miliarde de lei, în ziua marcării a 15 ani la BVB.

Multe companii importante, aflate inițial în portofoliul Fondul Proprietatea, au parcurs ulterior procesul de listare la Bursa de Valori București (Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica) . Fondul Proprietatea a derulat vânzarea integrală, în anul 2023, a pachetului de acțiuni deținute la Hidroelectrica și a contribuit, astfel, la realizarea celei mai mari Oferte Publice Inițiale din Europa, a patra cea mai mare din lume din acel an și cea mai mare din România până în prezent

Franklin Templeton a anunțat miercuri că, în urma unei analize aprofundate a punctajului și a evaluării aplicate ofertei sale în cadrul procesului de selecție, a identificat aspecte semnificative cu privire la care punctul sau de vedere sale diferă în mod substanțial de evaluarea realizată de Comitetul Reprezentanților.

„FTIS a solicitat Comitetului Reprezentanților să furnizeze clarificări și detalii suplimentare cu privire la grila de punctaj aplicată și metodologia de evaluare utilizată, însă nu a primit astfel de clarificări. După analizarea cu atenție a rezultatelor procesului de selecție până în prezent și a tuturor aspectelor relevante, FTIS a decis să își retragă candidatura și să se retragă din procesul de selecție pentru numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondului Proprietatea, pentru un mandat de patru ani”, au transmis reprezentanții administratorului.

Fondul Proprietatea funcționează ca fond de investiții alternativ destinat investitorilor de retail stabiliți în România, la care statul deține, prin Ministerul Finanțelor, 11,57% din acțiuni.

Potrivit oficialilor, Franklin Templeton rămâne pe deplin angajat să administreze Fondul și să acționeze în interesul acționarilor până la expirarea mandatului său actual, la data de 1 aprilie 2027, și va sprijini pe deplin transferul atribuțiilor către noul AFIA și Administrator Unic al Fondului.

„Echipa noastră de la Franklin Templeton este mândră că a contribuit la îndeplinirea obiectivelor procesului de restituire, obținând performanțe foarte solide pe întreaga durată a mandatului nostru de Administrator al Fondului. Realizările noastre reflectă expertiza aprofundată, angajamentul și perseverența echipei noastre din București, a cărei activitate a contribuit la dezvoltarea pieței de capital din România și la schimbarea percepției asupra României în rândul comunității internaționale de investiții. Deși Franklin Templeton a decis să se retragă din actualul proces de selecție, rămânem pe deplin dedicați îndeplinirii tuturor responsabilităților noastre de administrare a Fondului cu aceeași diligență și profesionalism, până la încheierea mandatului nostru”, a declarat Daniel Naftali, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.

Rezultate-cheie

Printre principalele realizări și contribuții la economia și piața de capital din România, menționate de oficialii Fondului, se numără:

Generarea unui randament total pentru acționari de 1.011% exprimat în USD și de 1.536% exprimat în RON, depășind performanța principalilor indici ai piețelor globale, regionale și locale, de la listarea Fondului la Bursa de Valori București, în ianuarie 2011, și până la 30 iunie 2026.

Finalizarea a aproape 50 de tranzacții, cu o valoare cumulată de aproximativ 4,3 miliarde USD, inclusiv listarea istorică a Hidroelectrica S.A., a treia cea mai mare listare realizată vreodată pe o bursă din Europa Centrală, cea mai mare din istoria României și cel mai mare IPO din Europa în 2023. În ultimii 15 ani, Fondul Proprietatea a reprezentat peste 60% din valoarea totală a tranzacțiilor de pe piața de capital (ECM) derulate la Bursa de Valori București, cu o valoare cumulată de 3,5 miliarde USD.

Contribuția la atragerea în România a 1,5 miliarde USD sub formă de noi investiții străine de portofoliu.

Distribuirea către acționarii Fondului a 29,2 miliarde RON (aproximativ 7,1 miliarde USD) prin dividende, returnări de capital și programe de răscumpărare de acțiuni.

A contribuit la creșterea vizibilității și atractivității României ca destinație de investiții în rândul investitorilor locali și internaționali, prin 6.200 de întâlniri cu investitori instituționali, 2.200 de teleconferințe și peste 260 de roadshow-uri, evenimente dedicate investitorilor și conferințe.

Franklin Templeton Investments a fost înființat în 1947 și, la 31 august 2026, Franklin Templeton administra active în valoare de peste 1,83 trilioane de dolari și avea operațiuni la nivel global în peste 35 de țări. Franklin Templeton și-a deschis biroul din București în mai 2010, cu o echipă de peste 20 de angajați.