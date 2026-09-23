Franklin Templeton se retrage din procesul de selecție pentru un nou mandat ca administrator al Fondului Proprietatea. Care sunt motivele

Franklin Templeton a anunțat miercuri că, în urma unei analize aprofundate a punctajului și a evaluării aplicate ofertei sale în cadrul procesului de selecție, a identificat aspecte semnificative cu privire la care punctul sau de vedere sale diferă în mod substanțial de evaluarea realizată de Comitetul Reprezentanților.
„FTIS a solicitat Comitetului Reprezentanților să furnizeze clarificări și detalii suplimentare cu privire la grila de punctaj aplicată și metodologia de evaluare utilizată, însă nu a primit astfel de clarificări. După analizarea cu atenție a rezultatelor procesului de selecție până în prezent și a tuturor aspectelor relevante, FTIS a decis să își retragă candidatura și să se retragă din procesul de selecție pentru numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondului Proprietatea, pentru un mandat de patru ani”, au transmis reprezentanții administratorului.
Fondul Proprietatea funcționează ca fond de investiții alternativ destinat investitorilor de retail stabiliți în România, la care statul deține, prin Ministerul Finanțelor, 11,57% din acțiuni.
Potrivit oficialilor, Franklin Templeton rămâne pe deplin angajat să administreze Fondul și să acționeze în interesul acționarilor până la expirarea mandatului său actual, la data de 1 aprilie 2027, și va sprijini pe deplin transferul atribuțiilor către noul AFIA și Administrator Unic al Fondului.
„Echipa noastră de la Franklin Templeton este mândră că a contribuit la îndeplinirea obiectivelor procesului de restituire, obținând performanțe foarte solide pe întreaga durată a mandatului nostru de Administrator al Fondului. Realizările noastre reflectă expertiza aprofundată, angajamentul și perseverența echipei noastre din București, a cărei activitate a contribuit la dezvoltarea pieței de capital din România și la schimbarea percepției asupra României în rândul comunității internaționale de investiții. Deși Franklin Templeton a decis să se retragă din actualul proces de selecție, rămânem pe deplin dedicați îndeplinirii tuturor responsabilităților noastre de administrare a Fondului cu aceeași diligență și profesionalism, până la încheierea mandatului nostru”, a declarat Daniel Naftali, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.
Printre principalele realizări și contribuții la economia și piața de capital din România, menționate de oficialii Fondului, se numără:
Franklin Templeton Investments a fost înființat în 1947 și, la 31 august 2026, Franklin Templeton administra active în valoare de peste 1,83 trilioane de dolari și avea operațiuni la nivel global în peste 35 de țări. Franklin Templeton și-a deschis biroul din București în mai 2010, cu o echipă de peste 20 de angajați.