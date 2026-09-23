Compania Națională a Uraniului a intrat în faliment. Instanța a dispus dizolvarea societății

Compania Națională a Uraniului a intrat în faliment prin procedura generală, și urmează să fie dizolvată, hotărârea instanței Tribunalului București fiind executorie. Decizia a fost luată în dosarul în care CNU a contestat cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditor.

„Tip solutie: Admite cererea Solutia pe scurt: În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitoarei S.C. Compania Naţională a Uraniului S.A. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art. 84 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Dispune întocmirea şi predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanţelor şi a oricăror alte tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzut la art. 146 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, în vederea întocmirii tabelului suplimentar – 03.11.2026; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 146 alin. 3 din lege, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 02.12.2026; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în Buletinul procedurilor de insolvenţă; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 29.12.2026. Numeşte în calitate de lichidator judiciar consorţiul constituit din Expert Insolvenţă S.P.R.L. Filiala Bucureşti şi Aktiv-Lex Insolventa S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 146 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din aceiaşi lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin. 2, lit. e), debitorului şi oficiului registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 26.01.2027 – ora 09.00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 22.09.2026. Document: Hotărâre intermediară 4912/2026 22.09.2026”, este soluția publicatăăe portalul instanțelor.

Traseul procedurii

CNU se află în procedura insolvenței din 14 decembrie 2021, iar activitatea companiei a fost orientată către îndeplinirea obligațiilor privind protecția mediului, securitatea nucleară și respectarea angajamentelor asumate de România în baza Tratatului EURATOM.

În acest context, a fost aprobat Planul de disponibilizare pentru perioada 2026–2027, care prevede concedierea colectivă a 109 salariați, în trei etape succesive desfășurate în perioada martie – octombrie 2026.

Din informațiile Mediafax, mai sunt aproximativ 30 de angajați la CNU în prezent, care vor fi disponibilizați în perioada următoare.

De amintit că pe 23 iulie, Cabinetul interimar Bolojan a adoptat o hotărâre de Guvern destinată susținerii angajaților disponibilizați de la Compania Națională a Uraniului S.A., aflată în insolvență. De hotărârea de guvern adoptată la acea dată era nevoie pentru ca cei disponibilizați să poată prim ajutor de șomaj și să poată primi venit în completare cei eligibili, până la pensie.

Mai concret, actul normativ aprobă alocarea sumei de 3,23 milioane lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2026 pentru plata venitului lunar de completare acordat persoanelor disponibilizate colectiv de la Compania Națională a Uraniului S.A. (CNU), în insolvență, în condițiile prevăzute de OUG nr. 69/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 238/2021.

Cifră de afaceri de peste 33 de ori mai mică în opt ani

Compania Națională a Uraniului S.A. a fost înființată în 1997, prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Metale Rare – București fiind o societate comercială pe acțiuni, aflată în portofoliul de companii al Ministerului Energiei și deținută 100% de către statul român.

Compania a intrat în procedură generală a insolvenței, în decembrie 2021, procedura fiind deschisă la cererea Tinmar Energy. În prezent, administrator judiciar al companiei este consorțiul format din Expert Insolvență SPRL Filiala Bucuresti și AKTIV – LEX Insolvență SPRL.

În decembrie 2022, Societatea Naţională Nuclearelectrica şi Compania Naţională a Uraniului, în insolvenţă, au finalizat tranzacția referitoare la o parte a activelor aferente fluxului tehnologic al liniei de procesare a concentratului de uraniu, de la Uzina E a Sucursalei Feldioara a CNU.

Ulterior, în 2025, planul de reorganizare propus de administratorul special a fost respins de adunare creditorilor, ceea ce creează condițiile legale pentru intrarea în faliment. În toamna lui 2025, instanța a respins și contestațiile sindicatului asupra deciziei adunării creditorilor de respingere a planului.

Cifra de afaceri raportată de CNU în 2025 a fost de 897.290 RON, cu un profit de 0 RON. Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 33,91%. Numărul de angajați în 2025 era de 109, potrivit termene.ro.

Cifra de afaceri a CNU a scăzut de peste 33 de ori față de 2018, conform datelor agregate de termene.ro.

Cifră de afaceri (RON) Profit (RON)