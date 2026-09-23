Prima pagină » Social » Benzina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru la OMV

Benzina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru la OMV

Prețul benzinei standard a trecut peste pragul psihologic de 10 lei pe litru în rețeaua OMV, în urma unei majorări de 6 bani pe litru aplicate recent.
Benzina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru la OMV
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
23 sept. 2026, 14:42, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Soferii din România se confruntă cu un nou val de majorări ale tarifului la pompă. În urma ultimelor ajustări de preț, benzina standard a depășit oficial pragul psihologic de 10 lei per litru în rețeaua OMV, una dintre cele mai mari companii de distribuție a carburanților din țară.

Potrivit ultimelor date centralizate din 167 de stații ale operatorului la data de 23 septembrie 2026, prețul mediu al benzinei de 95 a urcat la 10,05 lei pe litru, după o scumpire recentă de 6 bani.

Nivelul minim de 9,99 lei/litru mai este întâlnit doar izolat, în timp ce maximul atins în rețea se cifrează tot la 10,05 lei.

În paralel, celelalte mari lanțuri de benzinării din țară mențin momentan un tarif de bază situat la limita pragului, respectiv 9,99 lei/litru, însă analiștii din piață se așteaptă la alinieri similare în perioada imediat următoare.

Segmentul carburanților premium și al motorinei înregistrează valori considerabil mai mari.

Motorina standard se comercializează la un preț unic și uniform la nivel național, de 10,97 lei/litru în toate cele 167 de stații monitorizate.

Benzina Premium înregistrează un preț mediu de 10,62 lei/litru, cu un minim de 10,56 lei/litru).

Motorina Premium atinge pragul de 11,78 lei/litru, fiind cel mai scump carburant din ofertă.

Creșterile succesive din ultima perioadă pun o presiune uriașă pe bugetele transportatorilor și ale consumatorilor persoane fizice.

Valul de scumpiri la carburanți riscă să genereze efecte în lanț asupra costurilor de distribuție și ale produselor de la raft în trimestrul al patrulea.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Corina Drăgotescu, dezvăluiri despre comunitatea de români din America: Statul își bate joc de ei/Sunt tratați ca spioni/Decretele lui Ceaușescu sunt în vigoare
Gandul
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Siegfried Mureșan, premierul desemnat, replică la ironiile Olguței Vasilescu la adresa numelui său: „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”
Libertatea
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia