Benzina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru la OMV

Soferii din România se confruntă cu un nou val de majorări ale tarifului la pompă. În urma ultimelor ajustări de preț, benzina standard a depășit oficial pragul psihologic de 10 lei per litru în rețeaua OMV, una dintre cele mai mari companii de distribuție a carburanților din țară.

Potrivit ultimelor date centralizate din 167 de stații ale operatorului la data de 23 septembrie 2026, prețul mediu al benzinei de 95 a urcat la 10,05 lei pe litru, după o scumpire recentă de 6 bani.

Nivelul minim de 9,99 lei/litru mai este întâlnit doar izolat, în timp ce maximul atins în rețea se cifrează tot la 10,05 lei.

În paralel, celelalte mari lanțuri de benzinării din țară mențin momentan un tarif de bază situat la limita pragului, respectiv 9,99 lei/litru, însă analiștii din piață se așteaptă la alinieri similare în perioada imediat următoare.

Segmentul carburanților premium și al motorinei înregistrează valori considerabil mai mari.

Motorina standard se comercializează la un preț unic și uniform la nivel național, de 10,97 lei/litru în toate cele 167 de stații monitorizate.

Benzina Premium înregistrează un preț mediu de 10,62 lei/litru, cu un minim de 10,56 lei/litru).

Motorina Premium atinge pragul de 11,78 lei/litru, fiind cel mai scump carburant din ofertă.

Creșterile succesive din ultima perioadă pun o presiune uriașă pe bugetele transportatorilor și ale consumatorilor persoane fizice.

Valul de scumpiri la carburanți riscă să genereze efecte în lanț asupra costurilor de distribuție și ale produselor de la raft în trimestrul al patrulea.