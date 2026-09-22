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Eurostat: România, a doua cea mai mare scumpire a benzinei dintre țările UE

România a înregistrat în august a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a prețului benzinei față de luna precedentă, de 6,6%, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. Doar în Spania benzina s-a scumpit mai mult, cu 8,2%.
Eurostat: România, a doua cea mai mare scumpire a benzinei dintre țările UE
sursa foto:pixabay
Cosmin Pirv
22 sept. 2026, 15:08, Economic
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Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 de state membre ale Uniunii Europene, arată Eurostat.

După Spania și România, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Italia, de 6,3%, și Cipru, de 6,2%.

La benzină, media UE a indicat o creștere lunară de 3,3% în august.

În România, și motorina s-a scumpit în august, cu 6,1% față de luna precedentă. Creșterea a fost însă sub media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, unde prețul motorinei a urcat cu 8,3%.

Comparativ cu august 2025, prețurile carburanților și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 23,8% la nivelul Uniunii Europene. Majorări anuale au fost înregistrate în 26 dintre cele 27 de state membre.

Cele mai mari creșteri anuale au fost raportate, potrivit Eurostat, în Bulgaria, cu 34,5%, Lituania, cu 28,8%, Finlanda, cu 27,6%, Germania, cu 27,5%, și Franța, cu 27,4%. În Ungaria, creșterea anuală a fost de 1,3%, cea mai mică din UE.

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