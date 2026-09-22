Contractul are o valoare de 3,75 miliarde de lei, iar lucrările au început în aprilie 2020. În această zonă sunt în lucru mai multe tuneluri. La Mureni au fost excavați 647 de metri din cei 759 de metri ai tunelului, în timp ce la Archita 1, Archita 2 și Beia lucrările au avansat în ritmuri diferite. La Archita 2 și Beia, execuția tunelurilor nu începuse încă la momentul raportării.

Pe subsecțiunea Apața – Cața, de aproximativ 28 de kilometri, Arcada este partener în asocierea RailWorks formată din Aktor, Alstom Transport și Arcada Company.

Contractul are o valoare de 3,36 miliarde de lei. Lucrările au început în noiembrie 2020.

Această subsecțiune include două dintre cele mai importante lucrări de artă ale proiectului: tunelurile Ormeniș și Homorod.

Tunelul Ormeniș are aproximativ 7,1 kilometri și două galerii, excavate cu utilaje TBM, iar tunelul Homorod are circa 5,2 kilometri și alte două galerii. Excavarea este aproape finalizată pe toate cele patru galerii, iar în prezent sunt executate lucrări de mentenanță și de tratare a infiltrațiilor de apă.