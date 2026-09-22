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Articol susținut de Arcada Company

VIDEO | Calea ferată Brașov – Sighișoara: stadiul fizic al lucrărilor de reabilitare a ajuns la 61%

VIDEO | Calea ferată Brașov – Sighișoara: stadiul fizic al lucrărilor de reabilitare a ajuns la 61%
Mediafax
22 sept. 2026, 13:18, Economic
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Stadiul fizic general al proiectului de reabilitare a secțiunii Brașov – Sighișoara, care cuprinde subsecțiunile Brașov – Apața, Apața – Cața și Cața – Sighișoara, a ajuns la 61%, informează Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Investiția face parte din reabilitarea liniei Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h.
Proiectul vizează modernizarea a aproximativ 112 km de cale ferată și include lucrări la linii, poduri, podețe, viaducte, pasaje și tuneluri. Pe subsecțiunea Apața – Cața sunt prevăzute tunelurile Ormeniș și Homorod, fiecare cu două galerii separate, câte una pentru fiecare fir de circulație, precum și modernizarea stației Racoș și amenajarea punctelor de oprire Ormeniș și Mateiaș.
 Lucrările includ instalații de centralizare electronică pentru comanda macazurilor și semnalelor, modernizarea alimentării cu energie și introducerea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS. Aceste componente contribuie la compatibilitatea infrastructurii cu standardele europene de circulație.
După finalizare, infrastructura modernizată va permite viteze de până la 160 km/h.

Proiecte de peste 7 miliarde de lei

Pe subsecțiunile Brașov – Apața și Cața – Sighișoara, cu o lungime cumulată de aproximativ 84 de kilometri, antreprenorul este asocierea formată din Alstom Transport, Aktor Technical Societe Anonyme, Arcada Company și Euro Construct Trading 98.

Contractul are o valoare de 3,75 miliarde de lei, iar lucrările au început în aprilie 2020. În această zonă sunt în lucru mai multe tuneluri. La Mureni au fost excavați 647 de metri din cei 759 de metri ai tunelului, în timp ce la Archita 1, Archita 2 și Beia lucrările au avansat în ritmuri diferite. La Archita 2 și Beia, execuția tunelurilor nu începuse încă la momentul raportării.

Pe subsecțiunea Apața – Cața, de aproximativ 28 de kilometri, Arcada este partener în asocierea RailWorks formată din Aktor, Alstom Transport și Arcada Company.

Contractul are o valoare de 3,36 miliarde de lei. Lucrările au început în noiembrie 2020.

Această subsecțiune include două dintre cele mai importante lucrări de artă ale proiectului: tunelurile Ormeniș și Homorod.

Tunelul Ormeniș are aproximativ 7,1 kilometri și două galerii, excavate cu utilaje TBM, iar tunelul Homorod are circa 5,2 kilometri și alte două galerii. Excavarea este aproape finalizată pe toate cele patru galerii, iar în prezent sunt executate lucrări de mentenanță și de tratare a infiltrațiilor de apă.

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