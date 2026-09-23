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Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat miercuri la un prânz organizat în cadrul inițiativei Fostering the Future Together, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.
Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York
Sursa foto: Facebook / România în lumină
Ioana Târziu
23 sept. 2026, 16:38, Politic
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Prezența Primei Doamne a României la acest eveniment internațional reprezintă „o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății”.

Acest eveniment a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei.

Au fost abordate teme de interes major privind protejarea copiilor și pregătirea noilor generații pentru o lume în care tehnologia și inteligența artificială vor avea un rol tot mai important.

Din perspectiva României, educația, alfabetizarea digitală și siguranța copiilor în mediul digital reprezintă priorități care necesită cooperare și responsabilitate la nivel internațional. În acest context, dialogul dintre state, instituții și sectorul privat este esențial pentru dezvoltarea unor soluții durabile și pentru valorificarea oportunităților oferite de progresul tehnologic.

Luni, Mirabela Grădinaru a subliniat că inteligența artificială face deja parte din viața copiilor și influențează modul în care aceștia învață, se informează și descoperă lumea. În acest context, ea a evidențiat importanța educației, îndrumării și dezvoltării capacității copiilor de a utiliza tehnologia în mod responsabil.

„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleași: să fie în siguranță, să fie îndrumați și să aibă șansa de a învăța și de a crește”, a transmis Prima Doamnă a României.

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