Nicușor Dan publică imagini cu Mirabela Grădinaru înaintea plecării spre New York: cei doi apar sărutându-se pe aeroport

Cei doi sunt filmați pe pista aeroportului, cu puțin timp înainte de îmbarcarea în avionul spre Statele Unite, și se sărută. Secvența a fost inclusă de președintele Nicușor Dan într-un videoclip retrospectiv dedicat vizitei oficiale.

Imagini din vizita oficială

Videoclipul este însoțit de mesajul: „Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide”.

În montaj apar și alte momente ale vizitei la New York, printre care depunerea de flori la Memorialul 9/11, întâlniri cu oficiali și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și evenimente cu comunitatea românească din Statele Unite ale Americii.

Nicușor Dan a participat marți la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU și a avut mai multe întâlniri bilaterale la New York. Miercuri, președintele României urmează să susțină discursul național în plenul Adunării Generale.

Program separat pentru Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru îl însoțește pe președinte în deplasarea din SUA și a participat la mai multe evenimente desfășurate în marja Adunării Generale a ONU.

Marți, ea a participat la un eveniment dedicat protecției copiilor în mediul digital, unde a susținut necesitatea unor reguli comune pentru protejarea copiilor pe platformele online.

Cei doi au mai participat în timpul vizitei la New York la ceremonia de inaugurare a „The Queen Marie of Romania Corner”, o denumire onorifică atribuită unei intersecții din Manhattan, și au depus flori la Memorialul 9/11.