Ramona Lovin (deputat AUR): „Senatul a adoptat proiectul de lege al AUR privind Medalia „Ilie Ilașcu”. Identitatea românească nu se negociază!”

„Este un pas important pentru recunoașterea celor care apără limba, cultura și identitatea românească, mai ales în comunitățile istorice din afara granițelor țării, acolo unde românismul nu este doar o moștenire, ci, uneori, o luptă dusă cu sacrificii uriașe.

Din păcate, nu toți senatorii au înțeles importanța acestui demers. Senatorii PNL și cei ai grupului „Pace – Întâi România” s-au abținut de la vot. Ceilalți senatori au votat pentru adoptarea proiectului.

Este regretabil că, atunci când vorbim despre memoria lui Ilie Ilașcu și despre recunoașterea celor care își apără identitatea românească, unii aleg abținerea. În fața sacrificiului pentru România, neutralitatea politică nu poate ține loc de asumare.

Ilie Ilașcu nu este doar un nume. Este simbolul unei lupte pentru demnitate, libertate și românism. Iar cei care au plătit un preț greu pentru că au refuzat să renunțe la identitatea lor merită respectul și recunoștința statului român.

Ca deputat AUR de diaspora, cunosc realitatea românilor care trăiesc departe de țară și lupta lor pentru păstrarea limbii și identității naționale. Nu putem vorbi despre patriotism doar la ceremonii și în discursuri. Patriotismul se dovedește prin fapte, prin legi și prin asumarea responsabilității față de românii de pretutindeni.

Le mulțumesc senatorilor care au votat pentru această inițiativă. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, for decizional, iar eu voi continua să susțin adoptarea lui.

România nu trebuie să uite cine a suferit pentru românism. Iar noi nu vom accepta ca sacrificiul lui Ilie Ilașcu și al românilor care și-au apărat identitatea să fie tratat cu indiferență”, a declarat Ramona Lovin.