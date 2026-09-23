Dragoș Pîslaru îl acuză pe Grindeanu de „dublu standard” în cazul lui Siegfried Mureșan: „O solicitare aberantă”

Pîslaru compară actuala situație cu cea a lui Eugen Tomac, desemnat anterior pentru funcția de premier.

Dragoș Pîslaru a reacționat miercuri la declarațiile făcute de Sorin Grindeanu în privința lui Siegfried Mureșan, europarlamentarul PNL desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele PSD i-a cerut lui Mureșan să demisioneze din Parlamentul European, susținând că un asemenea gest ar demonstra că este serios în intenția de a prelua conducerea Guvernului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Pîslaru contestă argumentul liderului PSD și amintește că o cerere similară nu a fost formulată în cazul lui Eugen Tomac, europarlamentar desemnat anterior de șeful statului pentru funcția de premier.

„În schimb, în luna iulie, atunci când președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, domnul Grindeanu nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European”, a transmis Pîslaru.

Pîslaru: „Un dublu standard lipsit de sens”

Dragoș Pîslaru consideră că pozițiile diferite ale liderului PSD în cele două situații reprezintă un „dublu standard” și susține că solicitarea adresată acum lui Siegfried Mureșan nu contribuie la deblocarea situației politice.

„Un dublu standard lipsit de sens și o solicitare aberantă, care doar amplifică această criză politică în care PSD și AUR au aruncat România cu mai bine de 5 luni în urmă”, a afirmat Pîslaru.

Siegfried Mureșan a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan, după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare. Șeful statului a explicat atunci că europarlamentarul a fost candidatul care a beneficiat de cele mai multe susțineri exprimate de formațiunile participante la consultări.

Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Grupului PPE, lucrează în prezent la programul de guvernare alături de reprezentanții PNL, USR și UDMR. Pentru a ajunge la Palatul Victoria cu puteri depline, cabinetul propus de acesta trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Ce i-a cerut Grindeanu lui Siegfried Mureșan

Reacția lui Pîslaru vine după ce Sorin Grindeanu a afirmat miercuri că Mureșan ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Liderul PSD a prezentat gestul drept un test privind intenția premierului desemnat de a prelua efectiv conducerea Guvernului.

Grindeanu a susținut că, în lipsa demisiei, Mureșan ar face „doar un joc politic ieftin”. PSD a decis anterior să nu susțină cabinetul propus de acesta, ceea ce complică obținerea unei majorități parlamentare pentru învestirea noului Executiv.