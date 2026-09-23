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Apel ferm la neproliferare nucleară. Nicușor Dan, avertisment la ONU: Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, în intervenția susținută în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, că Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară și a pledat pentru respectarea tratatului de neproliferare.
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Alexandra-Valentina Dumitru
23 sept. 2026, 16:58, Politic
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Șeful statului a spus că „Iranul trebuie să respecte Tratatul de neproliferare nucleară și garanțiile de securitate ale Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și să restabilească transparența deplină a programului său nuclear”.

„Diplomația trebuie să fie prima opțiune către un acord optimizator, verificabil și durabil, care să deschidă drumul către un Orient Mijlociu mai stabil”, a declarat președintele.

Nicușor Dan: România a contribuit la evacuarea medicală a unor pacienți din Gaza

Referindu-se la situația din Gaza, președintele a spus că România s-a implicat în cadrul inițiativei Border Peace și a contribuit la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii.

„În cadrul inițiativei Board of Peace, România și-a oferit sprijinul și a contribuit până în prezent la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție pentru stabilitatea pe termen lung în Gaza.

„Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a susținut totodată că planul de pace al președintelui Donald Trump reprezintă, pentru România, calea către pace și prosperitate în regiune.

„Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină”, a spus șeful statului.

Totodată, președintele a atras atenția asupra situației din Cisiordania, despre care a spus că reprezintă un motiv de îngrijorare și poate afecta obiectivele planului de pace.

„În același timp, evoluțiile recente din Cisiordania constituie un motiv de îngrijorare reală și riscă să submineze pacea pe care acest plan urmărește să o promoveze”, a declarat Nicușor Dan.

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