Serghei Lavrov a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU și discuții cu Marco Rubio

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York, unde urmează să susțină un discurs în cadrul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU și, în special, să poarte discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Lavrov a sosit la New York marți seara, sosirea sa fiind anunțată de Reprezentanța Permanentă a Rusiei pe lângă ONU, scrie Anadolu. El urmează să se adreseze sâmbătă Adunării Generale.

Kirill Logvinov, șeful departamentului pentru organizații internaționale din cadrul ministerului, a declarat pentru agenția de presă de stat Tass că Lavrov va participa la 20 de reuniuni internaționale la sediul ONU.

De asemenea, este prevăzută o întâlnire a lui Lavrov cu Rubio; Departamentul de Stat al SUA a anunțat că cei doi se vor întâlni miercuri, la ora 09:00, ora locală (13:00 GMT).

Totodată, agenția Tass a relatat că Lavrov are programate peste 30 de întrevederi în marja lucrărilor Adunării Generale.