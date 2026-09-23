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Serghei Lavrov a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU și discuții cu Marco Rubio

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU și urmează să se adreseze sesiunii Adunării Generale sâmbătă și să poarte discuții miercuri cu secretarul de stat american Marco Rubio.
Serghei Lavrov a sosit la New York pentru Adunarea Generală a ONU și discuții cu Marco Rubio
Laura Buciu
23 sept. 2026, 15:28, Știri externe
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York, unde urmează să susțină un discurs în cadrul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU și, în special, să poarte discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Lavrov a sosit la New York marți seara, sosirea sa fiind anunțată de Reprezentanța Permanentă a Rusiei pe lângă ONU, scrie Anadolu. El urmează să se adreseze sâmbătă Adunării Generale.

Kirill Logvinov, șeful departamentului pentru organizații internaționale din cadrul ministerului, a declarat pentru agenția de presă de stat Tass că Lavrov va participa la 20 de reuniuni internaționale la sediul ONU.

De asemenea, este prevăzută o întâlnire a lui Lavrov cu Rubio; Departamentul de Stat al SUA a anunțat că cei doi se vor întâlni miercuri, la ora 09:00, ora locală (13:00 GMT).

Totodată, agenția Tass a relatat că Lavrov are programate peste 30 de întrevederi în marja lucrărilor Adunării Generale.

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