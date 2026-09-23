Poliția a făcut arestări în timpul unui protest anti-imigrație în sudul Angliei

Protestul a avut loc împotriva sosirii unei ambarcațiuni cu migranți, care a fost în cele din urmă deviată către un alt port după o traversare de 36 de ore. Câteva sute de manifestanți s-au adunat în Gosport, lângă Portsmouth, după ce au aflat că o ambarcațiune improvizată se îndrepta dinspre Franța, potrivit presei britanice, relatează Le Figaro.

Mai mulți bărbați îmbrăcați în negru, unii cu fețele acoperite, se aflau în fruntea procesiunii, unde mulțimea scanda „Trimiteți-i înapoi acasă”, potrivit agenției britanice de știri PA. Dar, în loc să ajungă la Gosport, ambarcațiunea, care transporta 51 de migranți, a fost interceptată de garda de coastă britanică și dusă la Dover, la aproximativ 200 km mai la est, după o traversare de aproximativ 36 de ore.

Când au aflat că ambarcațiunea va ajunge în altă parte, unii protestatari „au devenit ostili față de poliție”, ceea ce a dus la arestarea a patru bărbați și două femei, a declarat poliția din Hampshire într-un comunicat. Un activist de extremă dreapta, Daniel „Tommo” Thomas, foarte activ pe rețelele de socializare și organizator al altor demonstrații anti-migrație, a transmis în direct imagini cu înaintarea ambarcațiunii în Canalul Mânecii și și-a îndemnat susținătorii să se adune la sosirea acesteia.

Migranții au adoptat noi strategii

Demonstrațiile anti-imigrație, uneori violente, sunt frecvente în Regatul Unit, unde traversările Canalului Mânecii cu barca reprezintă un subiect central al dezbaterii politice. Confruntați cu măsurile din ce în ce mai stricte luate de autoritățile franceze și britanice, migranții care doresc să ajungă în Regatul Unit au adoptat noi strategii, inclusiv utilizarea de ambarcațiuni mai mari și luarea unor rute noi, mai vestice, pentru a traversa Canalul Mânecii.

Ministerul de Interne britanic a indicat la începutul lunii septembrie că numărul traversărilor înregistrate în august a scăzut la cel mai scăzut nivel de la începutul statisticilor în 2018, în timp ce numărul sosirilor de migranți a fost, de asemenea, la cel mai scăzut nivel din 2020. Conform datelor Ministerului de Interne de până duminică, 17.480 de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici de la începutul anului.