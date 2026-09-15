Pub-urile din Anglia și Țara Galilor vor permite aplicațiilor de identificare digitală să dovedească vârsta clienților

Pub-urile și magazinele din Anglia și Țara Galilor pot folosi tehnologia pe lângă formele fizice actuale de identificare, guvernul afirmând că o opțiune digitală va face verificările de vârstă mai rapide și mai sigure pentru clienți și personal, potrivit BBC.

Clienții vor putea alege aplicații de identificare de la o gamă largă de furnizori,cu condiția ca acestea să se afle pe o listă aprobată de guvern.

Schimbarea înseamnă că firmele nu vor mai fi obligate să ceară oamenilor să folosească acte de identitate fizice, însă guvernul susține că majoritatea unităților ar face-o.

Se susține că, în cadrul schemei voluntare de identificare digitală, consumatorii ar partaja mai puține detalii personale cu un local sau un magazin, cum ar fi atingerea telefonului de un cititor sau afișarea unui cod QR scanabil, în loc să predea un document oficial.

Aplicația generează un cod QR

Aplicațiile vor trebui, de asemenea, să protejeze clienții împotriva împrumutării dispozitivelor de la prieteni și rude mai în vârstă și să se asigure că aplicația de identificare aparține persoanei care o utilizează.

Aplicația de identificare digitală a Yoti, de exemplu, va permite unui utilizator să se conecteze doar dacă o scanare a feței sale se potrivește cu cea a persoanei care s-a înscris în aplicație.

Aplicația generează apoi un cod QR care poate fi scanat de o companie cu o aplicație gratuită de verificare, care le spune vârsta persoanei.

Acest lucru este limitat în timp pentru a îngreuna duplicarea sau partajarea codului QR.

Industria va colabora cu guvernul

Ministrul pentru guvern digital, Stephanie Peacock, a declarat că opțiunea pentru identificarea digitală „ar însemna că nu este nevoie să aveți un act de identitate fizic și nici să furnizați informații personale sensibile”, ceea ce înseamnă că oamenii „s-ar putea simți mai în siguranță într-o seară în oraș”.

Allen Simpson, directorul executiv al organizației comerciale UKHospitality, a declarat că noile reguli reprezintă un „pas pozitiv”.

El a adăugat că industria va colabora cu guvernul pentru a se asigura că implementarea schemei nu va fi „împovărătoare” pentru sectorul ospitalității.

Aceasta ar include asigurarea existenței mai multor opțiuni pentru furnizori și a eficienței din punct de vedere al costurilor, a spus Simpson.

Guvernul dorește ca aplicațiile de identificare digitală din cadrul schemei sale să funcționeze împreună, astfel încât clienții să nu fie nevoiți să utilizeze aplicații diferite în locații diferite.