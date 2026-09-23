10 arestări și 14 propuneri de arestare preventivă după descinderea poliției la cei implicați în violențele din Piața Victoriei

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a făcut miercuri, noi precizări cu privire la stadiul cercetărilor privind incidentele violente din timpul protestului desfășurat la data de 15 septembrie, în zona Pieței Victoriei.

Procurorii anunță printr-un comunicat de presă că în zilele de marți și miercuri au fost reținute 27 de persoane. Acestea au calitate de inculpat și sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Conform anchetei indivizii au lovit, în timpul protestului, atât jandarmi, cât și jurnaliști.

„Faptele au fost comise în timpul protestului din 15 septembrie 2026. Împotriva jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au fost aruncate obiecte dure, mai mulți dintre aceștia fiind loviți. Violențe fizice au fost exercitate și asupra a două persoane angajate ale unui trust media, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost degradată”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului.

Față de 10 dintre cei 27 de inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a admis, la data de 22 septembrie 2026, propunerile formulate de procurori și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Alți 14 cu propunere de arestare

Cu privire la alți 14 inculpați, procurorii au sesizat, la data de 23 septembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți cu propuneri de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Față de ceilalți 3 inculpați, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, cu impunerea unor obligații specifice, printre care interdicția de a participa la adunări publice.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale.

Polițiștii Capitalei au făcut marți 29 de percheziții domiciliare într-un dosar penal privind incidentele violente de la protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei.