Prima pagină » Social » 10 arestări și 14 propuneri de arestare preventivă după descinderea poliției la cei implicați în violențele din Piața Victoriei

10 arestări și 14 propuneri de arestare preventivă după descinderea poliției la cei implicați în violențele din Piața Victoriei

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au anunțat că 10 persoane au fost arestate preventiv pentru violențele de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei din urmă cu o săptămână, iar alți indivizi au fost puși sub control judiciar. Miercuri, alte 14 persoane puse sub acuzare în același dosar vor ajunge în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă.
10 arestări și 14 propuneri de arestare preventivă după descinderea poliției la cei implicați în violențele din Piața Victoriei
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 sept. 2026, 14:01, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a făcut miercuri, noi precizări cu privire la stadiul cercetărilor privind incidentele violente din timpul protestului desfășurat la data de 15 septembrie, în zona Pieței Victoriei.

Procurorii anunță printr-un comunicat de presă că în zilele de marți și miercuri au fost reținute 27 de persoane. Acestea au calitate de inculpat și sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Conform anchetei indivizii au lovit, în timpul protestului, atât jandarmi, cât și jurnaliști.

„Faptele au fost comise în timpul protestului din 15 septembrie 2026. Împotriva jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au fost aruncate obiecte dure, mai mulți dintre aceștia fiind loviți. Violențe fizice au fost exercitate și asupra a două persoane angajate ale unui trust media, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost degradată”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului.

Față de 10 dintre cei 27 de inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a admis, la data de 22 septembrie 2026, propunerile formulate de procurori și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Alți 14 cu propunere de arestare

Cu privire la alți 14 inculpați, procurorii au sesizat, la data de 23 septembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți cu propuneri de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Față de ceilalți 3 inculpați, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, cu impunerea unor obligații specifice, printre care interdicția de a participa la adunări publice.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale.

Polițiștii Capitalei au făcut marți  29 de percheziții domiciliare într-un dosar penal privind incidentele violente de la protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei.

 

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Corina Drăgotescu, dezvăluiri despre comunitatea de români din America: Statul își bate joc de ei/Sunt tratați ca spioni/Decretele lui Ceaușescu sunt în vigoare
Gandul
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Siegfried Mureșan, premierul desemnat, replică la ironiile Olguței Vasilescu la adresa numelui său: „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”
Libertatea
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia