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Rețea de trafic de cocaină destructurată de DIICOT. Droguri de 220.000 de euro, din București la Constanța

Procurorii DIICOT au destructurat o rețea care aducea cocaină din vestul Europei, distribuind drogurile în România. Peste două kilograme de cocaină au fost transportate din București la Constanța, iar valoarea totală a drogurilor confiscate este estimată la aproximativ 220.000 de euro.
Rețea de trafic de cocaină destructurată de DIICOT. Droguri de 220.000 de euro, din București la Constanța
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sursa foto: DIICOT
Maria Miron
22 sept. 2026, 18:23, Justiţie
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DIICOT a transmis, marți, că cinci persoane, cu vârste între 38 și 53 de ani, au fost reținute pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc. Un alt suspect, în vârstă de 49 de ani, este cercetat în același dosar.

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Anchetatorii susțin că gruparea a acționat din iulie până în septembrie 2026, obținând bani din vânzarea cocainei.

Cocaina, procurată din vestul Europei

Potrivit DIICOT, suspectul de 49 de ani a avut rolul de coordonator al grupării, iar un inculpat de 53 de ani, cu dublă cetățenie, română și franceză, s-a ocupat de procurarea cocainei din vestul Europei și de introducerea acesteia în România.

Pentru procurarea drogurilor, bărbatul s-a folosit de conexiunile pe care le avea în Franța.

Suspectul și alți doi inculpați, toți trei rude, au depozitat și vândut cocaina în zona în care locuiau, într-un complex imobiliar unde accesul autoturismelor era permis doar printr-o barieră și putea fi ușor controlat de membrii grupării.

Unul dintre inculpați se ocupa de depozitarea și distribuirea drogurilor către membrii rețelei și de colectarea banilor obținuți din vânzarea acestora. Un altul a avut rolul principal în vânzarea cocainei cu amănuntul.

Peste două kilograme de cocaină, transportate la Constanța

Anchetatorii au stabilit că, luni, inculpatul de 53 de ani a transportat din București la Constanța peste două kilograme de cocaină.

Drogurile au fost vândute altor doi inculpați, în vârstă de 38 și 41 de ani, care au fost prinși în flagrant în timp ce transportau cocaina destinată comercializării.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au mai descoperit și ridicat aproximativ 240 de grame de cocaină, precum și alte mijloace de probă.

DIICOT estimează valoarea totală a cocainei indisponibilizate la aproximativ 220.000 de euro pe piața ilegală.

Procurorii cer arestarea preventivă

Procurorii au sesizat marți judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București și au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor cinci inculpați reținuți și a suspectului.

Operațiunea a fost desfășurată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, al Serviciului Siguranță Rutieră Constanța și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

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