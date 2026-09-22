Ce înseamnă controlul judiciar pentru Călin Georgescu. Ce este obligat să facă

Tribunalul București a decis plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile, în locul arestării preventive pentru 30 de zile cerute de procurorii DIICOT. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Controlul judiciar este o măsură preventivă care nu presupune privarea de libertate. Georgescu a putut astfel să părăsească Tribunalul București, însă pe durata măsurii se va afla sub supravegherea autorităților și va trebui să respecte obligațiile stabilite de judecător.

Surse Mediafax: Georgescu nu va putea părăsi România

Potrivit surselor Mediafax, una dintre restricțiile stabilite în cazul lui Călin Georgescu este interdicția de a părăsi teritoriul României.

Codul de procedură penală permite instanței ca, atunci când dispune controlul judiciar, să stabilească o limită teritorială pe care inculpatul nu o poate depăși fără încuviințarea prealabilă a organului judiciar. În situația în care este stabilită interdicția de a părăsi țara, hotărârea este comunicată inclusiv organelor de frontieră, pentru asigurarea respectării măsurii.

Ce este obligat să facă Călin Georgescu

Indiferent de restricțiile suplimentare stabilite în cazul său, Codul de procedură penală prevede trei obligații de bază pentru orice inculpat aflat sub control judiciar.

Georgescu trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecător sau la instanță ori de câte ori este chemat.

De asemenea, trebuie să informeze imediat organul judiciar dacă își schimbă locuința.

În plus, este obligat să se prezinte la unitatea de poliție desemnată să îl supravegheze, potrivit programului stabilit de polițiști sau ori de câte ori este chemat.

Practic, pe durata controlului judiciar, Georgescu va trebui să se prezinte periodic în fața polițiștilor responsabili cu supravegherea sa și să răspundă convocărilor procurorilor sau instanțelor.

Ce alte restricții poate presupune controlul judiciar

Pe lângă obligațiile obligatorii, judecătorul poate introduce o serie de restricții suplimentare.

Codul de procedură penală permite, între altele, interzicerea deplasării în anumite locuri, interzicerea contactului cu persoana vătămată, martori, experți sau alți participanți la presupusele fapte, obligarea la purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere ori interzicerea participării la anumite adunări publice.

De asemenea, instanța poate interzice desfășurarea unei anumite activități, conducerea unor vehicule sau deținerea și folosirea armelor.

Ce riscă dacă încalcă obligațiile

Codul de procedură penală prevede că, dacă inculpatul încalcă cu rea-credință obligațiile impuse, judecătorul poate înlocui controlul judiciar cu o măsură preventivă mai severă.

În această situație, Georgescu ar putea ajunge în arest la domiciliu sau chiar în arest preventiv. Inculpatul trebuie informat despre această posibilitate în momentul în care este stabilit controlul judiciar.

Control judiciar pentru 60 de zile

Tribunalul București a stabilit controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT solicitaseră arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă judecătorul de drepturi și libertăți a respins cererea.

Georgescu și Ionel Rusen fuseseră reținuți luni pentru 24 de ore, într-un dosar în care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul indicat în anchetă este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata procedurilor judiciare.