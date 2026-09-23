Cristian Pomohaci, vizat într-un nou dosar de pornografie infantilă | DIICOT a făcut percheziții în București, Cluj și Suceava

Fostul preot Cristian Pomohaci este vizat într-un nou dosar de pornografie infantilă instrumentat de DIICOT Târgu Mureș.

Procurorii și polițiștii au făcut miercuri trei percheziții domiciliare în București, Cluj-Napoca și Șaru Dornei, județul Suceava, într-o anchetă care vizează patru persoane, între care se află și fostul preot.

Arest preventiv într-o altă cauză

Potrivit comunicatului DIICOT, în perioada martie 2025 – martie 2026, cele patru persoane ar fi procurat, deținut, stocat și distribuit, prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare, videoclipuri în care apar minori cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite.

Pomohaci se află deja în arest preventiv într-o altă cauză.

Fostul preot a mai fost reținut în luna iunie, într-un alt dosar penal, în care este cercetat pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală. La acel moment au fost efectuate percheziții la locuințe din Târgu Mureș.

Audieri la DIICOT – Târgu Mureș

În cadrul anchetei au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, municipiul Cluj-Napoca și localitatea Șaru Dornei din județul Suceava.

Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Potrivit informațiilor publicate despre anchetă, printre persoanele vizate se află și Cristian Pomohaci. Comunicatul oficial al DIICOT nu nominalizează persoanele cercetate.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, al Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.