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Un influencer francez a fost arestat după ce ar fi umilit persoane vulnerabile pentru transmisiuni live. Ce se întâmpla în conacul său

Un influencer francez a fost plasat în arest preventiv pentru audieri, într-o anchetă privind presupuse acte de violență și umilire asupra unor persoane vulnerabile găzduite într-un conac transformat în studio pentru transmisiuni online.
Un influencer francez a fost arestat după ce ar fi umilit persoane vulnerabile pentru transmisiuni live. Ce se întâmpla în conacul său
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
23 sept. 2026, 11:22, Social
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Mounim Sabhi, creatorul proiectului „La Team du Château”, a fost reținut pe 21 septembrie în imobilul din Saint-Gervais-la-Forêt, în apropiere de Blois. Potrivit Le Parisien, acolo erau filmate și difuzate pe TikTok, Kick și Twitch scene din viața persoanelor găzduite în clădire. Ancheta fusese deschisă în aprilie 2026.

Ce se întâmpla în „La Team du Château”

Potrivit anchetatorilor, în conac au locuit persoane fără adăpost sau aflate în situații de sărăcie și dependență. Viața lor era transformată într-un fel de reality-show transmis pe internet. Procurorul din Blois a vorbit despre „numeroase acte de violență și umilire” presupus comise împotriva unor persoane aflate, în majoritatea cazurilor, într-o stare de vulnerabilitate sau precaritate.

O investigație publicată în august de Le Parisien a descris mai multe scene controversate. Printre acestea s-ar fi numărat un moment în care un locuitor a fost imobilizat de gât, dar și situații în care persoane erau ridiculizate sau supuse unor farse. Jurnaliștii au relatat și despre un bărbat desenat pe față în timp ce dormea, o persoană încurajată să mănânce foarte mult ardei iute și un locuitor împins într-o piscină, unde ar fi avut dificultăți înainte de a primi ajutor.

Foști participanți au făcut și alte acuzații. Unul dintre ei a susținut că locuitorii primeau o singură masă pe zi și erau presați să rămână treji în fața camerelor. Sabhi a negat că ar fi fost violent. Unul dintre locuitorii care apare în mai multe videoclipuri a negat, la rândul său, că ar fi fost agresat fizic.

Șase infracțiuni sunt investigate

Parchetul anchetează șase posibile infracțiuni. Printre acestea se află acte de violență asupra unei persoane vulnerabile, cu o eventuală incapacitate de cel mult opt zile, dar și difuzarea unor imagini cu un atac deliberat asupra integrității fizice a unei persoane. Ancheta vizează și presupusa exploatare frauduloasă a unei persoane aflate într-o stare de dependență psihologică sau fizică, prin presiuni ori tehnici care i-ar fi putut afecta capacitatea de judecată.

Pentru această infracțiune, legislația franceză prevede o pedeapsă care poate ajunge la cinci ani de închisoare și o amendă de 750.000 de euro. În timpul perchezițiilor efectuate la conac au fost ridicate camere și aproximativ 3.400 de euro în numerar, potrivit relatărilor din presa franceză.

Cazul amintește de o altă controversă recentă din Franța, cea a streamerului Jean Pormanove, care a murit în august 2025 după ce fusese supus în mod repetat unor acte de violență și umilire în timpul transmisiunilor online. Doi streameri implicați în acel caz au primit în august 2026 pedepse cu suspendare. Deocamdată Mounim Sabhi nu a fost condamnat în acest dosar. Arestarea pentru audieri este o măsură de anchetă, iar autoritățile franceze trebuie să stabilească în continuare dacă acuzațiile pot fi susținute prin probe.

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