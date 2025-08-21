Prima pagină » Știri externe » Un streamer francez a decedat în direct. Era adeptul provocărilor online extreme

Poliția franceză investighează moartea unui streamer popular, care a murit în timpul unei transmisiuni în direct de aproape 12 zile, după ce aparent a suferit un tratament abuziv și umilitor, potrivit CNN.
Un streamer francez a decedat în direct. Era adeptul provocărilor online extreme
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
21 aug. 2025, 06:56, Știri externe

Raphaël Graven, în vârstă de 46 de ani, cunoscut online sub numele de Jean Pormanove sau JP, este unul dintre cei mai mari streameri din Franța pe platforma Kick și a murit luni. Veteranul militar își construise o comunitate de peste un milion de urmăritori pe diferite platforme, urmărind jocuri video în timp ce se transmitea și juca adesea în provocări extreme.

El colabora din 2023 cu alți câțiva streameri, în principal cu Owen Cenazandotti, cunoscut sub numele de Naruto online, și Safine Hamadi, ambii participând la ultima sa transmisiune în direct.

Parchetul din Nisa a declarat pentru CNN că a fost deschisă o anchetă privind moartea sa și că a fost dispusă o autopsie. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat nicio acuzație legată de moartea lui Pormanove.

În zeci de videoclipuri de la transmisiuni în direct anterioare, analizate de CNN, Pormanove pare a fi ținta glumelor, a agresiunilor, a atacurilor fizice și a cascadoriilor degradante.