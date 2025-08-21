Un streamer francez a decedat în direct. Era adeptul provocărilor online extreme

Raphaël Graven, în vârstă de 46 de ani, cunoscut online sub numele de Jean Pormanove sau JP, este unul dintre cei mai mari streameri din Franța pe platforma Kick și a murit luni. Veteranul militar își construise o comunitate de peste un milion de urmăritori pe diferite platforme, urmărind jocuri video în timp ce se transmitea și juca adesea în provocări extreme.

El colabora din 2023 cu alți câțiva streameri, în principal cu Owen Cenazandotti, cunoscut sub numele de Naruto online, și Safine Hamadi, ambii participând la ultima sa transmisiune în direct.

Parchetul din Nisa a declarat pentru CNN că a fost deschisă o anchetă privind moartea sa și că a fost dispusă o autopsie. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat nicio acuzație legată de moartea lui Pormanove.

În zeci de videoclipuri de la transmisiuni în direct anterioare, analizate de CNN, Pormanove pare a fi ținta glumelor, a agresiunilor, a atacurilor fizice și a cascadoriilor degradante.