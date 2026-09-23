Prima pagină » Social » Mercosur: UE menține restricțiile pentru carnea din Brazilia și cere garanții solide pentru respectarea normelor sanitare

Mercosur: UE menține restricțiile pentru carnea din Brazilia și cere garanții solide pentru respectarea normelor sanitare

Intorducerea, de la 3 septembrie, de către Comisia Europeană, a unor norme mult mai stricte privind regimul antimicrobienelor aplicate pe animale a făcut ca produsele din carne de vită din Brazilia către UE să nu mai corespundă. UE a suspendat, până la rezolvarea situației, importurile de carne de vită, spre nemulțumirea Braziliei, important partener în Acordul Mercosur.
Mercosur: UE menține restricțiile pentru carnea din Brazilia și cere garanții solide pentru respectarea normelor sanitare
Hepta
Luiza Moldovan
23 sept. 2026, 10:52, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Uniunea Europeană menține, pentru moment, suspendarea, aplicată din 3 septembrie, a importurilor de carne și alte produse de origine animală din Brazilia, pentru că această țară, important partener Mercosur, nu a oferit Bruxelles-ului garanțiile necesare că respectă noile reguli europene privind antimicrobienele folosite la animale.

Vorbim de o măsură care acoperă carnea de vită, carnea de pasăre, produsele de acvacultură, ouăle, mierea, cabalinele și membranele, așa cum sunt acestea reglementate de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/1189.

Nu e o vorba de o ruptură comercială permanentă, avertizează CE

Bruxelles-ul e reticent în cazul Braziliei, important semnatar al Acordului Mercosur, pentru că nu are garanțiile necesare pentru carnea de vită.

Brazilia susține că protocoalele sale sanitare au fost acceptate și că exporturile de carne de pasăre ar putea fi reluate în curând, însă această reluare trebuie confrimată prin procedură europeană.

Comisia Europeană a explicat că nu este vorba de o ruptură comercială permanentă cu Brazilia.

Respectarea normelor sanitare europene este un imperativ

Potrivit lui Olof Gill, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru agricultură, citat de RRI, conformarea Braziliei la normele europene de sănătate este un imperativ și face parte din strategia blocului comunitar.

„În primul rând, avem acordul nostru comercial UE-Mercosur, care este un acord extrem de important pentru ambele părți, care oferă oportunități comerciale majore în ambele direcții și care apropie două regiuni cu viziuni similare. Așadar, lucrăm zi de zi cu partenerii noștri din Mercosur pentru a ne asigura că întregul potențial al acestui acord este valorificat.”

UE interzice anumite utilizări ale antimicrobienelor

Reamintim, din 3 septembrie au intrat în aplicare reguli europene mai stricte privind produsele antimicrobiene utilizate pe animale: UE interzice anumite utilizări ale antimicrobienelor pentru stimularea creșterii animalelor și cere țărilor-terțe care exportă produse de origine animală să dmeonstreze că respectă aceste cerințe.

Acordul comercial UE-Mercosur prevede contingente tarifare pentru carnea de vită.

În regimul convenit, până la 99.000 de tone de carne de vită beneficiază de un tarif de 7,5%, dar Comisia subliniază că produsele importate trebuie să respecte normele sanitare ale UE.

Problema începe să aibă și o dimensiune diplomatică

Ambasadorul Braziliei la UE a avertizat că suspendarea importurilor de carne poate submina unele dintre beneficiile pe care Brazilia le-a urmărit prin acordul Mercosur și poate inversa așteptările producătorilor brazilieni.

Impactul nu este neglijabil: Brazilia a fost în 2025 al doilea mare furnizor de carne de vită al UE, cu peste 92.000 de tone, în valoare de peste 713 milioane de euro, potrivit relatării EUobserver.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
La 51 de ani, s-a calificat în finală la Jocurile Asiei și visează la o prezență la JO 2028. „Atâta timp cât pot să o fac, de ce ar trebui să mă opresc?”
GSP.ro
Politico: Siegfried Mureșan avertizează că blocajul politic din România poate aduce AUR la putere după eventuale alegeri anticipate. Premierul desemnat cere intervenția socialiștilor europeni
Gandul
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Douglas Rushkoff, unul dintre cei mai influenți gânditori ai lumii: „O parte din tendința periculoasă spre naționalism e rezultat al impactului tehnologiei digitale”
Libertatea
De ce ar fi murit, de fapt, Presley Gerber? Detalii ȘOCANTE despre ultimele clipe din viața fiului lui Cindy Crawford
CSID
Veste pentru șoferi de la 1 octombrie. Dispar taxele de pod de la Fetești și Vadu Oii
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia