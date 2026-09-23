Probleme tehnice la vama Giurgiulești-Galați. Traficul de mărfuri a revenit la normal

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că defecțiunea a afectat temporar procesarea declarațiilor vamale în sectorul destinat traficului de mărfuri. Specialiștii tehnici au intervenit pentru remedierea problemei.

În perioada în care sistemul nu a funcționat corespunzător, transportatorii au fost avertizați să țină cont de eventualele întârzieri atunci când își planifică deplasările prin punctul de frontieră Giurgiulești-Galați.

Problema tehnică a fost ulterior remediată, iar procesarea declarațiilor vamale a fost reluată. Activitatea în sectorul destinat traficului de mărfuri se desfășoară în prezent în regim normal, potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Autoritățile au transmis mulțumiri transportatorilor pentru înțelegerea manifestată pe durata intervenției tehnice.