Prima pagină » Social » Motor de ambarcațiune, căutat de autoritățile din Suedia, depistat de polițiștii de frontieră

Motor de ambarcațiune, căutat de autoritățile din Suedia, depistat de polițiștii de frontieră

Un motor de ambarcațiune, în valoare de 20.000 de lei, care era căutat de autoritățile din Suedia pentru a fi confiscat, a fost găsit de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă.
Motor de ambarcațiune, căutat de autoritățile din Suedia, depistat de polițiștii de frontieră
Foto: Poliția de Frontieră
Laurentiu Marinov
23 sept. 2026, 10:51, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea au descoperit, în urma unei acțiuni în zona de competență, un motor de ambarcațiune semnalat ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile suedeze.

„În data de 22.09.2026, o echipă formată din polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, a desfășurat activități specifice pe linia identificării bunurilor semnalate ca fiind căutate de autoritățile din alte state.

În cadrul acțiunii, polițiștii de frontieră au identificat pe raza municipiului Tulcea un motor de ambarcațiune de 50 C.P., aflat în posesia unui cetățean român și care figura în bazele de date ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile din Suedia”, a transmis Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire, iar motorul, în valoare de aproximativ 20.000 de lei, a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
La 51 de ani, s-a calificat în finală la Jocurile Asiei și visează la o prezență la JO 2028. „Atâta timp cât pot să o fac, de ce ar trebui să mă opresc?”
GSP.ro
Politico: Siegfried Mureșan avertizează că blocajul politic din România poate aduce AUR la putere după eventuale alegeri anticipate. Premierul desemnat cere intervenția socialiștilor europeni
Gandul
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Douglas Rushkoff, unul dintre cei mai influenți gânditori ai lumii: „O parte din tendința periculoasă spre naționalism e rezultat al impactului tehnologiei digitale”
Libertatea
De ce ar fi murit, de fapt, Presley Gerber? Detalii ȘOCANTE despre ultimele clipe din viața fiului lui Cindy Crawford
CSID
Veste pentru șoferi de la 1 octombrie. Dispar taxele de pod de la Fetești și Vadu Oii
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia