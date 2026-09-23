Motor de ambarcațiune, căutat de autoritățile din Suedia, depistat de polițiștii de frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea au descoperit, în urma unei acțiuni în zona de competență, un motor de ambarcațiune semnalat ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile suedeze.

„În data de 22.09.2026, o echipă formată din polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, a desfășurat activități specifice pe linia identificării bunurilor semnalate ca fiind căutate de autoritățile din alte state.

În cadrul acțiunii, polițiștii de frontieră au identificat pe raza municipiului Tulcea un motor de ambarcațiune de 50 C.P., aflat în posesia unui cetățean român și care figura în bazele de date ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile din Suedia”, a transmis Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de tăinuire, iar motorul, în valoare de aproximativ 20.000 de lei, a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.