18 percheziții în trei județe într-un dosar de deținere ilegală de arme și muniții letale

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au pus în executare 18 mandate de percheziție domiciliară, în județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman, în vederea întregirii probatoriului într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, sub forma deținerii ilegale de arme și muniții letale.

„Perchezițiile domiciliare sunt desfășurate la locuințele a 18 persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 61 de ani, bănuite de săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, sub forma deținerii ilegale de arme și muniții letale.

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.

Perchezițiile domiciliare sunt desfășurate în vederea identificării și ridicării mijloacelor materiale de probă, precum și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost săvârșite faptele cercetate”, a transmis IPJ Ilfov.

Urmează verificarea și expertizarea

Potrivit aceleiași surse, polițiștii urmăresc identificarea și ridicarea unor arme și muniții letale, precum și a altor mijloace de probă relevante pentru cauză, acestea urmând să fie supuse verificărilor și, după caz, expertizării, în vederea stabilirii caracteristicilor tehnice și a încadrării juridice.

Persoanele bănuite de comiterea faptelor urmează să fie conduse la sediul poliției pentru audieri, urmând ca, în funcție de probatoriul administrat și în colaborare cu unitatea de parchet competentă, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Potrivit surselor Mediafax, printre persoane vizate de anchetă se află și un bărbat care are legături cu clanul Duduianu.