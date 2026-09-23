Ella Langley doboară recordul Mariah Carey în Billboard. „Choosin’ Texas” a ajuns la 23 de săptămâni pe primul loc

Performanța o depășește pe cea obținută de Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is You”, care a acumulat 22 de săptămâni pe primul loc începând din 2019, mai scrie Billboard.

„Choosin’ Texas”, cel mai longeviv lider din istoria Hot 100

Potrivit Billboard, „Choosin’ Texas” a debutat în Hot 100 în noiembrie 2025, iar în februarie 2026 a urcat pentru prima dată pe primul loc. În perioada 11-17 septembrie, piesa a acumulat în SUA 21,8 milioane de ascultări oficiale, 58,3 milioane de impresii radio și aproximativ 6.000 de vânzări. Melodia este compusă de Ella Langley împreună cu Luke Dick, Miranda Lambert și Joybeth Taylor.

„Choosin’ Texas” conduce în această săptămână și clasamentul Streaming Songs pentru a 23-a săptămână. În Digital Song Sales, piesa se află pe primul loc de 18 săptămâni, egalând recordul stabilit de BTS cu „Dynamite” și „Butter”. În Hot Country Songs, piesa ocupă primul loc pentru a 41-a săptămână.

Ce melodii se află în topul celor mai lungi domnii

După performanța Ellei Langley, „All I Want for Christmas Is You” coboară pe locul al doilea în clasamentul istoric, cu 22 de săptămâni. Pe următoarele poziții se află „A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey și „Old Town Road”, interpretată de Lil Nas X împreună cu Billy Ray Cyrus, ambele cu câte 19 săptămâni.

„Last Night” de Morgan Wallen, „Despacito” de Luis Fonsi și Daddy Yankee, cu Justin Bieber, și „One Sweet Day” de Mariah Carey și Boyz II Men au acumulat câte 16 săptămâni. Ella Langley a descris succesul piesei drept „suprarealist” într-o declarație pentru Billboard. Artista a spus că nu știe exact de ce melodia a avut un asemenea impact, dar a subliniat combinația dintre refrenele puternice, chitarele melodice și perspectiva sinceră din versuri.