Bărbat urmărit în trafic și reținut de polițiști în Bacău. Conducea băut și fără permis

Incidentul a avut loc în 20 septembrie, în jurul orei 22.00, în comuna Dofteana. Un echipaj din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Onești a observat un autoturism al cărui conducător nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor.

Echipajul a pornit în urmărirea autoturismului, iar ulterior polițiștii au stabilit că la volan se afla un localnic în vârstă de 50 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, verificările au arătat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.