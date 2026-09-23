Pod de fier deteriorat în comuna Asău, județul Bacău. Traficul este dirijat de polițiști

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău: o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD. De asemenea, au fost anunțate Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Pentru circulația autovehiculelor a fost identificată o rută ocolitoare, iar traficul rutier în zonă este dirijat de polițiști.

La locul incidentului urmează să ajungă Grupul de Suport Tehnic, care va evalua situația și va stabili măsurile necesare.

Aspectele constatate vor fi analizate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, urmând să fie aprobat un plan de măsuri pentru restabilirea stării de normalitate.