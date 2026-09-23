Prima pagină » Social » Pod de fier deteriorat în comuna Asău, județul Bacău. Traficul este dirijat de polițiști

Pod de fier deteriorat în comuna Asău, județul Bacău. Traficul este dirijat de polițiști

Un pod de fier din satul Ciobănuș, comuna Asău, județul Bacău, a fost deteriorat, iar pompierii au fost solicitați miercuri să intervină pentru gestionarea situației. Nu au fost înregistrate victime.
Pod de fier deteriorat în comuna Asău, județul Bacău. Traficul este dirijat de polițiști
Galerie Foto 2
Foto: ISU Bacău
Andrei Rachieru
23 sept. 2026, 08:46, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău: o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD. De asemenea, au fost anunțate Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Pentru circulația autovehiculelor a fost identificată o rută ocolitoare, iar traficul rutier în zonă este dirijat de polițiști.

La locul incidentului urmează să ajungă Grupul de Suport Tehnic, care va evalua situația și va stabili măsurile necesare.

Aspectele constatate vor fi analizate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, urmând să fie aprobat un plan de măsuri pentru restabilirea stării de normalitate.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
GSP.ro
România, din nou ironizată în presa maghiară: Wizz Air alege Polonia pentru noua academie de piloți, deși țara noastră este cea mai mare piață a companiei
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Culise. Guvernul Mureșan, pe contrasens: în loc să strângă voturi, pierde. Coaliția, zdruncinată de poziționarea UDMR
Libertatea
Ajutorul pentru încălzire 2026-2027! Cine poate primi bani de la stat pentru gaze, curent și lemne
CSID
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia