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Grav accident rutier în județul Buzău. 7 persoane au ajuns la spital

Șapte persoane au fost rănite și au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs pe DJ203C, între localitățile Ulmeni și Movila Banului, din județul Buzău.
Grav accident rutier în județul Buzău. 7 persoane au ajuns la spital
Laurentiu Marinov
23 sept. 2026, 09:22, Social
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Potrivit polițiștilor de la IPJ Buzău, din primele date de la fața locului a reieșit că autovehiculul condus pe direcția Movila Banului către Clondiru, de un șofer de 30 de ani, din Movila Banului, ar fi pierdut controlul asupra direcției și s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile.

Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului și a 6 pasageri cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, cu toții din Movila Banului.

Persoanele rănite au fost preluate de ambulanță pentru îngrijiri medicale.

„În urma accidentului rutier produs în această dimineată pe DJ203C, la UPU-SMURD a S.J.U. Buzău au fost transportate 7 victime cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani. La o primă evaluare medicală, victimele au suferit politraumatisme prin accident rutier iar în acest moment sunt stabile, conștiente, cooperante, în curs de investigații”, a precizat Spitalul Județean de Urgență Buzău.

În cauză se va întocmi dosar penal iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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