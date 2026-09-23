Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit cu utilaje și peste 5 tone de sare

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, au fost mobilizate două utilaje și au fost folosite peste 5 tone de sare pentru îndepărtarea zăpezii și menținerea carosabilului în condiții de circulație.

Drumarii avertizează însă că șoferii trebuie să țină cont de condițiile meteorologice și de starea drumului, în special în zona alpină a Transfăgărășanului.

Meteorologii anunță că vremea va rămâne nefavorabilă și în următoarele zile, astfel că autoritățile le recomandă șoferilor să se informeze înainte de a pleca la drum și să evite deplasarea dacă autoturismele nu sunt pregătite pentru condiții de iarnă.

DRDP Brașov atrage atenția că pe Transfăgărășan se circulă în condiții specifice sezonului rece, iar ninsoarea poate afecta rapid starea carosabilului.