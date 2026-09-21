São Paulo s-a transformat într-o petrecere uriașă: Calvin Harris, record mondial cu 1,6 milioane de spectatori

Evenimentul a avut loc în februarie 2026 și a transformat o parte a metropolei braziliene într-o uriașă petrecere în aer liber.

Guinness World Records a certificat performanța artistului originar din Dumfries, Scoția, la câteva luni după spectacolul susținut în fața mulțimii din São Paulo, transmite BBC.

Harris a reacționat pe rețelele sociale după recunoașterea recordului, descriind evenimentul drept o zi ieșită din comun și afirmând că un asemenea spectacol ar fi putut avea loc doar în Brazilia.

Un bulevard din São Paulo, transformat într-o petrecere uriașă

Spectacolul care i-a adus lui Calvin Harris recordul mondial a avut loc pe 8 februarie 2026.

Potrivit Guinness World Records, DJ-ul a urcat pe un car alegoric de carnaval și a susținut de acolo show-ul în fața publicului adunat pe străzile orașului. Organizatorii recordului au descris atmosfera drept o petrecere gigantică desfășurată în São Paulo.

Pentru apariția sa, artistul a purtat un tricou de fotbal al Braziliei pe care era imprimat numele „Calvinho” și a inclus în set mai multe dintre cele mai cunoscute piese ale sale.

Dimensiunea evenimentului a avut și consecințe asupra circulației din oraș. Potrivit informațiilor citate de Guinness World Records, apariția artistului a dus la închiderea Rua da Consolação, iar unele persoane din public au leșinat din cauza temperaturilor ridicate.

1,6 milioane de spectatori

Audiența estimată la aproximativ 1,6 milioane de persoane i-a adus lui Calvin Harris recordul pentru cea mai mare participare la un set al unui singur DJ.

Numărul este comparabil cu cel al spectatorilor care au asistat în mai 2024 la concertul gratuit susținut de Madonna pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, în cadrul turneului „Celebration”. Guinness World Records notează că la acel eveniment a fost prezentă o mulțime de dimensiuni similare.

În cazul lui Harris, recordul este definit însă prin categoria specifică a celei mai mari audiențe pentru setul unui DJ solo.

Calvin Harris mai deține recorduri Guinness

Nu este prima dată când muzicianul scoțian ajunge în evidențele Guinness World Records.

În 2014, Calvin Harris a primit un certificat după ce albumul „18 Months” a generat nouă piese care au ajuns în Top 10 al clasamentului britanic al single-urilor, stabilind atunci un record pentru cele mai multe hituri de Top 10 provenite de pe același album.

Guinness World Records îl menționează pe artist și pentru recordul privind cel mai bine plătit DJ într-un singur an, pe baza veniturilor realizate între iunie 2015 și iunie 2016.

Calvin Harris, pe numele real Adam Richard Wiles, este unul dintre cei mai cunoscuți DJ și producători de muzică electronică din lume. Noua performanță Guinness adaugă palmaresului său un record legat direct de amploarea publicului atras la un singur eveniment.