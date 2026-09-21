Cate Blanchett cere oamenilor să lase deoparte telefoanele în timpul spectacolelor. Motivul invocat de celebra actriță

Celebra actriță a apărut la Teatrul Național din Londra în piesa Electra/Persona.

Potrivit BBC, în timpul ceremoniei de deschidere, Cate Blanchett a spus că „există puține locuri pe această planetă unde putem pur și simplu fi împreună și prezenți”.

„Înțeleg că vă place să filmați momentul de deschidere a spectacolului – și este cumva măgulitor într-un fel – dar pentru oricine filmează spectacolul, vă rog să nu o faceți, pentru că stricați spectacolul pentru următorul grup de oameni care vor intra și vor fi prezenți alături de noi. Așa că vă mulțumesc foarte mult”, a continuat ea.

Urale și aplauze din partea publicului

Publicul a reacționat cu urale și aplauze în urma discursului actriței.

Un spectator a explicat ce se întâmplase mai devreme în timpul spectacolului, spunând că filmările a avut loc între două acte.

„Am fost acolo vineri, așa că, doar pentru a clarifica ce s-a întâmplat: după primul act, în timp ce se schimbau și se pregăteau pentru al doilea, cei care întârziau erau lăsați să intre, personalul curăța scena, iar distribuția se machia pe scenă”, a spus spectatorul.

Cate Blanchett le-a spus persoanelor ce filmau să se oprească

„Cate a observat pe cineva care înregistra în timpul acelei pauze. A venit spre fața scenei și a făcut semn cu degetul «nu, nu, nu» pentru ca aceștia să se oprească. De asemenea, le-a spus publicului despre asta chiar la final, înainte ca aceștia să plece”, a adăugat acesta.

Electra/Persona este o piesă de teatru nouă, scrisă și regizată de Benedict Andrews. Aceasta combină tragedia Electra de Sofocle cu filmul Persona de Ingmar Bergman.

Piesa, care se joacă până pe 10 octombrie, o prezintă pe Blanchett împărțind rolurile Electra/Elisabeth și Clytemnestra/Alma cu colega sa de platou, Nina Hoss.

Rolurile sunt stabilite printr-o aruncare a monedei, care are loc live pe scenă în fiecare seară, înainte de fiecare reprezentație, potrivit sursei citate.