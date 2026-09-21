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Cate Blanchett cere oamenilor să lase deoparte telefoanele în timpul spectacolelor. Motivul invocat de celebra actriță

Actrița Cate Blanchett a devenit cea mai recentă vedetă care a făcut un apel către publicul de teatru să-și lase telefoanele deoparte în timpul spectacolelor. Care este motivul din spatele acestei cereri.
Cate Blanchett cere oamenilor să lase deoparte telefoanele în timpul spectacolelor. Motivul invocat de celebra actriță
Ioana Târziu
21 sept. 2026, 22:56, Știrile zilei
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Celebra actriță a apărut la Teatrul Național din Londra în piesa Electra/Persona.

Potrivit BBC, în timpul ceremoniei de deschidere, Cate Blanchett a spus că „există puține locuri pe această planetă unde putem pur și simplu fi împreună și prezenți”.

„Înțeleg că vă place să filmați momentul de deschidere a spectacolului – și este cumva măgulitor într-un fel – dar pentru oricine filmează spectacolul, vă rog să nu o faceți, pentru că stricați spectacolul pentru următorul grup de oameni care vor intra și vor fi prezenți alături de noi. Așa că vă mulțumesc foarte mult”, a continuat ea.

Urale și aplauze din partea publicului

Publicul a reacționat cu urale și aplauze în urma discursului actriței.

Un spectator a explicat ce se întâmplase mai devreme în timpul spectacolului, spunând că filmările a avut loc între două acte.

„Am fost acolo vineri, așa că, doar pentru a clarifica ce s-a întâmplat: după primul act, în timp ce se schimbau și se pregăteau pentru al doilea, cei care întârziau erau lăsați să intre, personalul curăța scena, iar distribuția se machia pe scenă”, a spus spectatorul.

Cate Blanchett le-a spus persoanelor ce filmau să se oprească

„Cate a observat pe cineva care înregistra în timpul acelei pauze. A venit spre fața scenei și a făcut semn cu degetul «nu, nu, nu» pentru ca aceștia să se oprească. De asemenea, le-a spus publicului despre asta chiar la final, înainte ca aceștia să plece”, a adăugat acesta.

Electra/Persona este o piesă de teatru nouă, scrisă și regizată de Benedict Andrews. Aceasta combină tragedia Electra de Sofocle cu filmul Persona de Ingmar Bergman.

Piesa, care se joacă până pe 10 octombrie, o prezintă pe Blanchett împărțind rolurile Electra/Elisabeth și Clytemnestra/Alma cu colega sa de platou, Nina Hoss.

Rolurile sunt stabilite printr-o aruncare a monedei, care are loc live pe scenă în fiecare seară, înainte de fiecare reprezentație, potrivit sursei citate.

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