Cate Blanchett cere oamenilor să lase deoparte telefoanele în timpul spectacolelor. Motivul invocat de celebra actriță

Celebra actriță a apărut la Teatrul Național din Londra în piesa Electra/Persona.
Potrivit BBC, în timpul ceremoniei de deschidere, Cate Blanchett a spus că „există puține locuri pe această planetă unde putem pur și simplu fi împreună și prezenți”.
„Înțeleg că vă place să filmați momentul de deschidere a spectacolului – și este cumva măgulitor într-un fel – dar pentru oricine filmează spectacolul, vă rog să nu o faceți, pentru că stricați spectacolul pentru următorul grup de oameni care vor intra și vor fi prezenți alături de noi. Așa că vă mulțumesc foarte mult”, a continuat ea.
Publicul a reacționat cu urale și aplauze în urma discursului actriței.
Un spectator a explicat ce se întâmplase mai devreme în timpul spectacolului, spunând că filmările a avut loc între două acte.
„Am fost acolo vineri, așa că, doar pentru a clarifica ce s-a întâmplat: după primul act, în timp ce se schimbau și se pregăteau pentru al doilea, cei care întârziau erau lăsați să intre, personalul curăța scena, iar distribuția se machia pe scenă”, a spus spectatorul.
„Cate a observat pe cineva care înregistra în timpul acelei pauze. A venit spre fața scenei și a făcut semn cu degetul «nu, nu, nu» pentru ca aceștia să se oprească. De asemenea, le-a spus publicului despre asta chiar la final, înainte ca aceștia să plece”, a adăugat acesta.
Electra/Persona este o piesă de teatru nouă, scrisă și regizată de Benedict Andrews. Aceasta combină tragedia Electra de Sofocle cu filmul Persona de Ingmar Bergman.
Piesa, care se joacă până pe 10 octombrie, o prezintă pe Blanchett împărțind rolurile Electra/Elisabeth și Clytemnestra/Alma cu colega sa de platou, Nina Hoss.
Rolurile sunt stabilite printr-o aruncare a monedei, care are loc live pe scenă în fiecare seară, înainte de fiecare reprezentație, potrivit sursei citate.