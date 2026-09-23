Robert De Niro și Martin Scorsese au fost decorați cu Legiunea de Onoare de președintele Franței

Președintele Macron i-a înmânat insignele de Mare Ofițer al Legiunii de Onoare regizorului Martin Scorsese, în vârstă de 83 de ani, care a dedicat decenii restaurării patrimoniului cinematografic mondial și sprijinirii cinematografelor independente, potrivit Le Figaro.

Președintele francez i-a acordat, de asemenea, insignele de Ofițer al Legiunii de Onoare actorului Robert De Niro, în vârstă de 83 de ani, care a apărut în zece filme importante alături de Martin Scorsese (inclusiv Taxi Driver și Goodfellas), pentru „angajamentul său față de alfabetizarea media și creația audiovizuală independentă”. Leonardo DiCaprio s-a numărat printre invitații prezenți la Villa Albertine, reședința culturală franceză din inima Manhattanului, pentru ceremonie. Actorul a fost înnobilat Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor în 2005, la Paris.

Industria cinematografică, amenințată de inteligența artificială

Emmanuel Macron, aflat la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, a găzduit Summitul Lumière pe 7 septembrie la Saint-Paul-de-Vance (Alpi Maritimes) pentru a sprijini industria cinematografică, amenințată de inteligența artificială și platformele de streaming. Acest summit, scrisese Martin Scorsese înainte de eveniment, „este discuția globală de care avem cu toții nevoie”.